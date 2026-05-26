부동산114, 신규 플랫폼 개시…“26년 간 축적한 빅데이터 집대성”

전문가 검증 기반 신뢰성 확대 및 콘텐츠 강화

부동산R114 신규플랫폼 공개 이미지 0 부동산114 신규플랫폼 공개 이미지./부동산114

공간 AIoT(지능형 사물인터넷) 플랫폼 기업 HDC랩스의 부동산114가 신규 부동산 플랫폼 서비스를 공개했다.부동산114는 26년 넘게 축적해 온 부동산 빅데이터 역량을 바탕으로 이번 플랫폼을 선보였다고 26일 밝혔다.이번에 새로 공개한 플랫폼은 단순 매물·정보 제공 중심의 기존 서비스에서 벗어나 GIS(지리정보시스템)와 위치 기반 기술을 접목한 참여형 플랫폼으로 고도화한 것이 특징이다. 실거주 목적의 수요자부터 투자자까지 보다 직관적이고 전문적으로 부동산 정보를 탐색할 수 있도록 설계됐다는 설명이다.이번 개편을 통해 △전문가단지평가 △리딩아파트 △전문가 칼럼 △영상 콘텐츠 △부동산위키 △카드뉴스 △Buy&Sell 리포트 △분양관 서비스 등 다양한 신규 기능도 도입됐다.핵심 서비스 가운데 하나인 '전문가단지평가'는 현업에서 활동 중인 부동산 전문가들이 아파트 단지를 직접 분석하고 의견을 제시하는 방식으로 운영된다. 플랫폼 오픈 시점에는 전국 1000여개 단지 평가 정보를 제공하며, 연말까지 약 1만개 단지로 범위를 확대할 계획이다.평가에는 최소 10년 이상 경력을 보유한 전문가들이 참여해 입지와 상품성, 미래가치 등을 종합적으로 분석한다. 회사 측은 실수요자의 내 집 마련과 투자 판단 과정에서 실질적인 참고 자료가 될 것으로 기대하고 있다.콘텐츠 서비스도 강화했다. 기존 리서치 자료를 소비자 친화적인 '부동산 칼럼'과 '카드뉴스' 형식으로 재구성했으며, 전문가가 직접 출연하는 영상 리뷰 콘텐츠도 함께 제공한다. 이용자들이 선호하는 방식에 따라 정보를 쉽게 소비할 수 있도록 한 것이다.'부동산위키' 서비스는 전문가 검증을 기반으로 운영한다. 단편적이거나 불확실한 시장 정보를 데이터와 이미지 중심으로 정리해 정보 신뢰도를 높였다는 설명이다. 여기에 부동산114가 축적해온 상담 데이터를 분석해 핵심 시장 흐름을 담은 'Buy&Sell 리포트'도 새롭게 제공한다. 실제 상담 사례를 토대로 맞춤형 정보를 제시하는 점이 특징이다.이용자 참여 기능도 확대했다. 사용자는 관심 지역의 '리딩아파트'를 직접 투표할 수 있으며, 단지 평가와 커뮤니티 활동에도 참여 가능하다. 청약 수요자를 위한 '분양관' 서비스도 신설돼 주요 단지의 잔여 가구와 무순위 청약, 이른바 '줍줍' 관련 정보까지 확인할 수 있도록 했다.김규헌 HDC랩스 솔루션사업본부장은 "26년 이상 축적한 부동산114의 데이터 운영 경험과 전문성을 바탕으로 수요자 참여형 서비스를 대폭 강화했다"며 "양질의 부동산 정보에 대한 시장 수요가 커지는 만큼 신뢰도 높은 의사결정 플랫폼으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.