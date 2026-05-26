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건설·부동산 업계소식

‘압구정3구역’ 수주 성공한 현대건설, 올해 도시정비분야 수주액 6.6조원 돌파

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 26. 09:51

[사진] 현대건설, 압구정3구역 재건축사업 수주(3)
압구정3구역 재건축사업 조감도.
현대건설은 서울 강남구 압구정3구역 재건축 정비사업 수주로 올해 도시정비분야 누적 수주액이 6조6474억원을 기록했다고 26일 밝혔다.

압구정3구역 재건축 정비사업은 서울 강남구 압구정동 일대의 현대아파트 1~7차와 10·13·14차, 대림빌라트 등을 재건축하는 사업이다. 지하 7층~지상 최대 65층, 총 5175가구 규모의 주거 단지가 조성될 예정이다.

앞서 회사는 지난 25일 열린 압구정3구역 재건축 정비사업 시공사 선정 총회에서 시공사로 최종 선정됐다. 총 조합원 3988명 중 2621명이 참석해 2332명이 찬성했다. 찬성율은 89%다.

회사는 이번 수주로 연초 계획한 12조원 이상 수주, 8년 연속 수주 1위 목표를 달성하기 위해, 핵심 사업지를 중심으로 한 선별 수주 전략을 펼칠 예정이라고 강조했다.

회사가 올해 수주한 프로젝트 중 가장 큰 프로젝트는 압구정3구역이다. 해당 프로젝트의 총 공사비는 5조5610억원으로 단일 도시정비사업 기준으로 최대 규모다.

현대건설 관계자는 "지난해 압구정2구역을 수주한 데 이어 3구역까지 수주하며 압구정 현대의 헤리티지를 계승하고 있다"며 "'OWN THE ONE, 변하지 않는 단 하나의 가치' 비전 아래 압구정 현대를 미래 주거의 새로운 기준으로 재탄생시킬 계획"이라고 말했다.
이수일 기자

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