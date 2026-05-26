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제주항공, B737-8 2대 추가 도입…원가·안전 경쟁력 높인다

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김한슬 기자

승인 : 2026. 05. 26. 09:59

2023년부터 총 12대 도입
경년 항공기 반납·매각 진행
제주항공 B737-8 항공기(2)
제주항공 B737-8 항공기. /제주항공
제주항공이 보잉 B737-8 차세대 항공기 2대를 추가 도입했다. 연료 효율이 높은 신형 항공기 비중을 확대해 원가 경쟁력을 강화하는 동시에 운항 안정성을 높이겠다는 전략이다.

26일 제주항공은 이달 14일과 23일 B737-8 11호기, 12호기를 순차적으로 도입했다고 밝혔다. 이로써 국내 저비용항공사(LCC) 중 가장 많은 12대의 차세대 항공기를 보유하게 됐다.

제주항공은 전체 여객기 44대 중 차세대 항공기 비중은 27.3%로 늘었다. 구매기는 B737-800NG 4대와 B737-8 12대 등 총 16대다. 전체 여객기의 36.4%를 차지하고 있다. 여객기 평균 기령은 11.3년이다.

제주항공은 기존 B737-800NG 중심의 기단을 차세대 항공기인 B737-8로 전환해 원가 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반 구축에 나서고 있다.

신형 항공기는 연료 효율 개선뿐만 아니라 부품 교체 주기가 길고 MRO 비용을 절감할 수 있다. 또 구매기는 리스기와 달리 반납을 위한 대규모 원상복구 정비 비용이 발생하지 않고, 매각 및 리스 등 다양한 방식으로 자산 운영이 가능하다.

제주항공은 기단 현대화 전략에 따라 2023년 B737-8 2대 구매 도입을 시작으로 지난해 6대와 올해 4대를 구매 도입했다. 지난해 11월과 올해 2월에는 경년 리스기 2대를 반납했고, 지난 3월과 4월에는 경년 구매기 2대를 매각했다. 2018년 구매 도입한 B373-800NG 기종 3대는 대규모 비용이 발생하는 최초 중정비 도래 전 적절한 가치를 평가를 받아 해외 항공사에 매각할 예정이다.

제주항공 관계자는 "신조기 도입과 기단 효율화로 핵심 운항 인프라 개선을 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.
김한슬 기자

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