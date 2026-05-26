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이란 대통령, ‘국제 인터넷 접속 재개’ 명령…차단 90일 만

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이정은 기자

승인 : 2026. 05. 26. 10:06

인터넷 재개 구체적 일정 미정
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마수드 페제시키안 이란 대통령이 지난 2월 11일(현지시간) 이란 테헤란에서 열린 이슬람 혁명 47주년 기념식에서 연설하고 있다./로이터 연합
마수드 페제시키안 이란 대통령이 미국과 이스라엘과의 군사 충돌로 전면 차단됐던 국제 인터넷 접속 재개를 명령했다.

이란 국영 매체는 25일(현지시간) 이란 정보통신부 공보실장의 발언을 인용해 이같이 보도했다. 다만 어떤 방법으로 언제 국제 웹망에 다시 연결될지 구체적인 사항은 아직 공개되지 않았다.

국제 인터넷 감시 기구인 넷블록스(NetBlocks)에 따르면 대다수의 이란 국민은 지난 87일 동안 세계 인터넷망에 접속하지 못한 것으로 파악됐다.

현재 고비용의 고성능 VPN(가상사설망)을 확보한 일부 시민들만이 우회 접속을 통해 제한적으로 인터넷을 이용하고 있다.

이란 당국의 인터넷 차단 조치는 올해 초부터 단계적으로 시행됐다.

당국은 지난 1월 8일 전국적인 반정부 시위가 일어나자 1차 인터넷 차단 조치를 단행했는데, 2월 들어 점진적으로 정상화됐다. 그러나 지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 공습을 개시하자 다시 인터넷 접속을 차단했다.

이란은 평시에도 철저한 웹사이트 검열을 통해 국제 인터넷 접속을 엄격히 제한해 왔다.

최근 이란 당국은 국제 웹망에 대한 의존도를 낮추고 안정적인 내부 서비스를 제공하기 위해 자체 인트라넷 구축에 속도를 내고 있다. 온라인 수업을 진행 중인 일선 교육 기관 등에서 이 인트라넷을 주로 사용하고 있는 것으로 알려졌다.
이정은 기자

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