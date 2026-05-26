금호건설, 경기 남양주 ‘왕숙 아테라’ 청약 돌입…특공 전개

왕숙 아테라 견본주택1 0 방문객들이 왕숙 아테라 견본주택을 둘러보고 있는 모습.

금호건설은 경기도 남양주시 일패동 일원 남양주 왕숙2지구 A-1블록에 조성되는 왕숙 아테라의 청약을 실시한다고 26일 밝혔다.이날 특별공급을 시작으로 27~28일 일반공급 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 6월 12일이며, 당첨자 및 예비입주자 서류접수는 15~24일이다. 정당계약은 8월 10~14일 예정이다. 지난 23일 왕숙 아테라 견본주택 개관 이후 25일까지 약 1만명의 방문객이 다녀갔다.청약 요건은 입주자모집공고일인 4월 30일 기준 수도권인 경기도, 서울특별시, 인천광역시에 거주하는 성년자인 무주택세대구성원으로, 공급 유형별 청약통장 기간 및 납입회차 등 요건과 소득·자산 기준 등을 충족해야 한다. 청약은 LH청약플러스 홈페이지를 통해 가능하다. 입주는 2029년 2월 예정이다.왕숙 아테라는 지하 2층~지상 29층, 7개 동, 전용면적 59·74·84㎡ 총 812가구 규모다. 단지 반경 1㎞ 이내에 946역(가칭)이 신설될 예정이다. 이곳에는 강동하남남양주선(9호선 연장) 예정 노선과 경의중앙선 역사 신설이 계획돼 있다. 강동하남남양주선을 이용해 왕숙1지구 방면으로 한 정거장만 이동하면 왕숙1지구 GTX-B노선(예정) 정거장과도 연계될 수 있다.단지 앞 도보권에는 유치원, 초등학교, 중학교 계획부지가 자리하고 있다. 여기에 왕숙2지구 내 근린공원에는 약 11만9020㎡ 규모의 미래형 교육 공간인 'WE 드림파크(예정)'가 조성될 예정이며, 공원 안에는 지하 1층~지상 4층 규모의 복합커뮤니티센터도 건립될 계획이다.