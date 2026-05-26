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4번째 컬래버…카카오프렌즈 X 프로야구단 굿즈 출시

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김영진 기자

승인 : 2026. 05. 26. 10:14

26.05.26 [카카오 보도자료] 카카오, 2026 카카오프렌즈 X 프로야구단 굿즈 출시
카카오가 '2026 카카오프렌즈 X 프로야구단' 네 번째 굿즈를 출시한다./카카오
카카오는 카카오프렌즈가 한국야구위원회(KBO) 소속 10개 프로야구단과 함께한 '2026 카카오프렌즈 X 프로야구단' 굿즈를 출시한다고 26일 밝혔다.

2023년 프로야구단과의 첫 협업을 시작으로 매해 컬래버레이션 굿즈를 선보이고 있는 카카오는 출시하는 상품마다 완판 행렬을 이어오며 인기를 얻어왔다. 이번이 4번째 컬래버레이션 결과물이다.

올해는 야구 직관 현장뿐만 아니라 일상생활에서도 자신이 응원하는 팀을 향한 팬심을 표현할 수 있도록 실용적이면서도 위트있는 상품 라인업을 기획했다. 주요 상품으로는 춘식이가 각 구단 유니폼을 착용한 '키링 인형'을 비롯해 햇빛을 받으면 색상이 변하는, 이색 재미를 더한 '태닝 피규어 키링', 무더운 야구장 직관 필수 아이템인 '핸디 선풍기' 등이 준비되어 있다.

이번 굿즈는 26일부터 카카오프렌즈 공식 온라인 스토어 및 카카오톡 선물하기에서 판매를 시작하며 구단별 공식 판매처에서도 순차적으로 만나볼 수 있다. 오프라인의 경우 매장에 따라 판매 상품이 다르게 운영된다. 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에서는 10개 구단의 전체 상품 라인업을 모두 판매하고, 백화점 및 쇼핑몰 입점 매장에서는 각 지역에 연고를 둔 구단 제품을 위주로 선보일 예정이다.

카카오 관계자는 "2023년 첫 출시 이후 매년 꾸준한 완판 기록을 세운 프로야구단 협업이 어느덧 네 번째 시즌을 맞이해 더욱 매력적인 제품으로 돌아왔다"며 "카카오프렌즈 굿즈와 함께 일상 속 응원의 순간이 더욱 즐거워지기를 바란다"고 밝혔다.

김영진 기자

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