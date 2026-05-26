금호타이어, 슈퍼레이스 3R ‘더블 포디엄’…이창욱 개막 3연승 질주

이창욱 3경기 연속 ‘폴 투 윈’ 달성… 황진우 3위

엑스타 S700 장착한 금호 레이싱팀 선전

트랙 레코드 경신으로 기술력 입증

[사진] 금호타이어, 압도적인 경기력으로 3라운드 포디엄 석권 쾌거(1) 0 이창욱 금호 SL모터스포츠팀 선수(가운데)와 황진우 준피티드 레이싱팀 선수 (사진 오른쪽)가 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 3라운드 더블 포디엄을 석권하며 기념 사진을 촬영하고 있다./금호타이어

금호타이어가 후원하는 레이싱팀이 국내 최상위 모터스포츠 무대에서 더블 포디엄을 기록하며 개막 이후 상승세를 이어갔다. 이창욱 선수는 개막 3경기 연속 '폴 투 윈'을 달성하며 시즌 초반 독주 체제를 구축했다.26일 금호타이어는 후원 중인 금호 SL모터스포츠팀과 준피티드 레이싱팀이 지난 24일 전남 영암 코리아인터내셔널서킷(KIC)에서 열린 '2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 3라운드에서 각각 1위와 3위를 기록했다고 밝혔다.토요타 가주 레이싱 6000 클래스는 오네 슈퍼레이스 챔피언십 최상위 종목으로, 레이싱 전용 스톡카가 경쟁하는 국내 최고 수준의 모터스포츠 무대다. 고출력 차량과 고속 주행 환경에서 치열한 경쟁이 펼쳐지는 만큼 타이어 성능과 내구성이 경기 결과를 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다.이번 3라운드에서는 금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수가 우승을 차지했고, 준피티드 레이싱팀 황진우 선수가 3위에 오르며 금호타이어 후원팀이 더블 포디엄을 달성했다.특히 이창욱 선수는 예선과 결승을 모두 제패하는 '폴 투 윈(폴 포지션·우승)'을 기록하며 개막 이후 3경기 연속 정상에 올랐다. 디펜딩 챔피언으로서 시즌 초반 압도적인 경기력을 이어간 셈이다.이 선수는 전날 열린 예선 2차전에서 2분9초699를 기록해 자신이 지난해 세운 트랙 레코드를 경신했다. 여기에 1~3라운드 연속 가장 빠른 랩타임을 기록하며 '패스티스트 랩(Fastest Lap)'까지 차지했다.황진우 선수 역시 안정적인 경기 운영과 과감한 추월로 2라운드에 이어 연속 포디엄에 오르며 팀 경쟁력을 입증했다.이번 경기 차량에는 금호타이어의 초고성능 레이싱 타이어 '엑스타 S700'이 장착됐다. 금호타이어는 고온과 고속 주행 환경에서도 안정적인 접지력과 주행 성능을 제공한 타이어 기술력이 좋은 성적의 배경이라고 설명했다.이창욱 선수는 "팀과 타이어의 완벽한 준비 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었다"며 "개막 3경기 연속 폴 투 윈 흐름을 이어가게 돼 기쁘고, 남은 경기에서도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.금호타이어는 글로벌 모터스포츠 활동도 확대하고 있다. 세계 투어링카 대회인 'KUMHO FIA TCR World Tour' 등 주요 대회에서 공식 타이어 공급사로 참여하며 레이싱 환경에서 축적한 데이터를 고성능 타이어 개발에 활용하고 있다. 이를 통해 퍼포먼스 브랜드로서 입지를 강화한다는 전략이다.