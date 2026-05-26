해남군, 고구마 연작장해 해결 위한 맞춤형 비료 개발

남해화학·농협·고구마연구회와 업무협약

미생물 함유 맞춤형 비료로 품질·생산성 향상

해남군 0 해남군이 고품질 해남 고구마 명성을 위해 고구마 전용 복합비료 개발 업무협약을 체결했다./해남군

전남 해남군이 전국 최고 품질의 해남고구마 명성 유지를 위해 고구마 전용 복합비료 개발에 나선다.26일 해남군에 따르면 군은 최근 남해화학㈜, 해남농협, 화산농협, 고구마연구회 등과 함께 해남고구마 전용 복합비료 개발을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 해남의 대표 특산물인 고구마의 연작장해를 개선하고, 고품질 해남고구마 생산 기반을 강화하기 위해 민·관·기업이 협력 체계를 구축하고 기술개발에 나서기 위해 마련됐다. 고구마 연작장해는 생산량 감소와 품질 저하의 주요 원인으로 꼽히고 있다.해남군은 남해화학㈜의 복합비료 개발을 지원하고, 남해화학㈜은 향후 2년간 토양과 고구마 생육 특성을 연구·분석해 신규 복합비료를 개발할 예정이다. 해남농협과 화산농협, 고구마연구회는 조합원의 시범사업 참여를 독려하고 연구개발에 필요한 자원을 적극 제공할 계획이다.특히 이번에 개발되는 고구마 전용 복합비료에는 해남군 고구마연구센터가 자체 개발한 미생물이 함유될 예정으로, 토양 환경 개선은 물론 고구마 수량 증대, 품질 향상, 병해 예방 등의 효과가 기대된다.해남군은 맞춤형 전용 복합비료 개발과 보급이 본격화되면 해남고구마의 브랜드 가치를 더욱 높이고, 농가 소득 증대와 품질 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 전망하고 있다.해남은 전국 최대 규모인 1943ha의 고구마 재배면적을 보유하고 있으며, 지리적표시제 제42호로 등록된 '해남고구마'는 대한민국을 대표하는 명품 농산물로 자리매김하고 있다.한편 해남군은 지난해 11월 고구마 농업연구단지 내에 고구마 산업 전반을 담당하는 전문 연구시설인 고구마연구센터를 개소했다. 이를 기반으로 생산·가공·유통을 하나의 체계로 연결하는 '해남형 고구마 산업화 모델' 구축에도 박차를 가하고 있다.