김관영 후보, 50조 투자유치·AI 인재 1만명 육성 공약

투자·일자리 중심 ‘전북성공 5대 프로젝트’ 제시

“14개 시군 함께 성장하는 전북 만들겠다” 약속

김관영 오ㅡㄹ 0 김관영 전북특별자치도지사 후보가 26일 '전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 통해 전북성공 5대 프로젝트'를 발표하고 있다./박윤근 기자

김관영 전북특별자치도지사 무소속 후보가 26일 '전북성공 5대 프로젝트'를 발표하고 투자·일자리·미래산업 중심의 전북 성장 전략을 제시했다.김 후보는 이날 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "실용과 민생, 균형발전, AI 대전환과 에너지 전환이라는 국가 전략 방향은 전북이 나아가야 할 길과 맞닿아 있다"며 "국가 전략을 전북의 산업과 일자리, 도민 삶의 성과로 연결하겠다"고 밝혔다.김 후보는 민선9기 핵심 전략으로 △투자 △일자리 △생활 △지역 △미래 등 5대 성장축을 중심으로 한 '전북성공 5대 프로젝트'를 제시했다.투자 분야에서는 50조원 투자유치와 대기업 계열사 15개 이상 유치를 목표로 제시했다. 그는 "50조원 투자유치는 단순한 숫자 경쟁이 아니라 투자협약을 착공으로, 착공을 고용으로, 고용을 청년의 월급과 지역기업 매출로 연결하는 것"이라고 설명했다.일자리 성장축에서는 전북형 퀵스타트 인력공급 체계를 구축하고 AI 인재 1만 명, 청년 AI CEO 1000명, 청년 창업기업 1000개 육성 계획을 밝혔다.김 후보는 "청년에게 필요한 것은 구호가 아니라 전북에 남을 이유"라며 "전북에서 배우고, 전북에서 일하고, 전북에서 창업하며 살아갈 수 있는 구조를 만들겠다"고 말했다.아울러 생활 성장축에서는 청년·신혼부부 주거 지원과 함께 △전북형 반값 산후조리 △365 돌봄 △농촌형 이동돌봄 △여성 안심귀가 △어르신 버스비 지원 △마을간호사 △장애인 자립지원 정책 등을 제시했다.또 지역 성장축에서는 새만금 중심 성장에 머물지 않고 14개 시군이 함께 성장하는 전북을 강조했다.전주는 금융·문화·청년창업 중심도시, 군산은 미래차·항만·에너지 전진기지, 익산은 식품·바이오·물류 거점으로 육성하고, 동부권은 농생명·치유관광·공공의료·미래산업을 연계한 성장축을 구축하겠다는 구상이다.미래 성장축에서는 RE100 산업단지, AI 메가캠퍼스, 피지컬 AI 테스트베드, 수소산업, K-푸드 수출허브, 자이언트 스마트팜 등을 중심으로 새만금을 미래산업의 핵심 거점으로 육성하겠다는 청사진도 제시했다.아울러 2036 하계올림픽 유치 도전 의지도 재확인했다.김 후보는 "올림픽은 단순한 스포츠 행사가 아니라 전북의 이름을 세계에 알리고 도시 인프라를 세계 수준으로 끌어올리는 기회"라며 "도전하지 않는 지역에는 미래가 없다"고 강조했다.이어 "전북성공 5대 프로젝트는 단순한 공약집이 아니라 이재명 정부의 국정 방향을 전북 현실 속에서 구체적으로 실행하기 위한 계획"이라며 "핵심공약 35개와 매니페스토 100대 공약을 통해 도민 삶의 모든 영역을 책임지겠다"고 밝혔다.김 후보는 "전북성공 5대 프로젝트는 도민 삶의 변화를 위한 실행 계획"이라며 "핵심 공약과 매니페스토를 통해 전북의 새로운 도약을 이끌겠다"고 밝혔다.