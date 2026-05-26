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울릉 찾은 이상휘 의원 “울릉 발전 위해 원팀 체계 중요”…국민의힘 후보 지원 유세

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울릉 최성만 기자

승인 : 2026. 05. 26. 14:53

관광·교통·정주여건 개선 공약 지원 호소
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25일 국민의힘 이상휘 국회의원(왼쪽 네번째)이 6·3 지방선거를 앞두고 울릉도를 찾아 국민의힘 후보들의 지원 유세를 하고있다./ 최성만 기자
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25일 울릉 저동 어판장에서 이상휘 국회의원(차량위 오른쪽)이 김병수울릉군수후보(왼쪽)지원을 위해 마이크를 잡고 선거운동을 펼치고있다./최성만 기자
국민의힘 이상휘 국회의원(포항남구·울릉)이 6·3 지방선거를 앞두고 울릉도를 찾아 국민의힘 후보 지원 유세에 나섰다.

이 의원은 지난 25일 오전 울릉크루즈를 이용해 울릉도에 입도한 뒤 김병수 울릉군수 후보와 정윤태 경북도의원 후보, 이상식·최병호·박기호·김영범·홍성근 군의원 후보들과 함께 본격적인 선거 지원 활동을 진행했다.

이날 국민의힘 후보들은 울릉도를 찾은 관광객과 군민들을 만나 기호 2번 국민의힘 후보 지지를 호소했다.

이어 저동거리와 도동삼거리 일대에서 진행된 거리 유세에서는 후보자와 선거운동원들이 함께 유세 대열을 이루며 울릉 발전과 국민의힘 원팀 체계를 강조했다.

이 의원은 현장 유세에서 "울릉의 지속적인 발전을 위해서는 군수와 도의원, 군의원, 지역구 국회의원이 한 팀으로 긴밀하게 협력해야 한다"며 "검증된 국민의힘 후보들이 당선돼야 지역 현안 해결과 예산 확보에도 힘이 실릴 수 있다"고 말했다.

이어 "울릉은 천혜의 자연환경과 함께 대한민국 해양영토의 전략적 가치를 가진 중요한 지역"이라며 "관광 활성화와 정주여건 개선, 교통·안전 인프라 확충, 지역경제 회복을 위해 경험 있고 책임감 있는 일꾼이 필요하다"고 강조했다.

또 "국민의힘은 원팀으로 울릉의 미래를 책임지겠다"며 "김병수 군수 후보와 도·군의원 후보들이 함께 승리할 수 있도록 끝까지 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

이 의원은 1박 2일 동안 울릉 전역을 돌며 주민 의견과 현장 애로사항을 청취한 뒤 26일 오후 엘도라도호를 이용해 포항으로 돌아갔다.
최성만 기자

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