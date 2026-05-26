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박진수 밀양시의원 후보 “무안촌 넘어 무한시티로 도약시키겠다”

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밀양 오성환 기자

승인 : 2026. 05. 26. 15:58

농민·약자 대변하는 의정 활동 약속
초동면 공설운동장 조기 건립 및 무한면 역사문화복지센터 조성 공약
밀양 무안 선거유세-박진수 082-crop
박진수 밀양시의원 후보가 26일 오전 10시 30분 무안면 전통시장 앞 도로변에서 펼처진 유세전에서 "언제나 농민과 사회적 약자의 어려움을 대변하는 '약자와의 동행'을 가슴 깊이 새기며 의정 활동을 해왔다"며, "말만 앞서는 정치인이 아닌 행동으로 실천하는 일꾼이 되겠다"는 포부를 밝히며 유권자들의 지지를 호소하고 있다. /오성환 기자
6·1 지방선거 공식 선거운동이 중반전에 접어든 가운데 박진수 후보가 지역 주민들을 상대로 집중 유세를 펼치며 지지를 호소했다.

박 후보는 26일 오전 무안면 일대 유세 현장에서 "농민과 사회적 약자의 어려움을 대변하는 '약자와의 동행'을 가슴에 새기며 의정 활동을 해왔다"며 "말이 아닌 행동으로 실천하는 일꾼이 되겠다"고 밝혔다.

이날 유세에서 박 후보는 "과거의 '무안촌'을 넘어 미래형 '무한시티'로 발전시켜야 한다"며 지역 맞춤형 공약을 공개했다.

박 후보는 초동면 주민들의 숙원사업인 공설운동장 조기 건립 계획을 제시하며 "주민들의 체육·문화 수요를 충족시키는 공간으로 만들겠다"고 말했다.

또 사명대사의 역사적 배경을 활용한 역사문화복지센터 건립과 함께 어르신 건강 증진을 위한 체육공원 조성 계획도 밝혔다.

그는 "무안의 역사와 전통이 살아 있는 공간을 조성해 지역 문화 경쟁력을 높이겠다"고 강조했다.

이어 "무안면과 초동면, 청도면, 하남읍 발전을 위해 모든 역량을 쏟겠다"며 "주민 삶이 회복되고 돌봄이 실현되는 지역을 만들겠다"고 말했다.

이날 유세 현장에는 주민과 지지자들이 몰려 박 후보 이름을 연호하며 분위기를 끌어올렸다.

지지 연설에 나선 사회자는 "무안이 새로운 도시로 변화하고 있다"며 "지역 발전을 이끌 적임자인 박진수 후보를 지지해 달라"고 호소했다.

박 후보는 유세를 마무리하며 "주민 삶을 바꾸는 것은 복잡한 정치 구호가 아니라 실천"이라며 "도덕성과 추진력을 바탕으로 약속한 사업들을 책임 있게 추진하겠다"고 밝혔다.
오성환 기자

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