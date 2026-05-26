추미애, 공공돌봄·여성안전 강화 공약…경기도 복지체계 확대

생활권 중심 경기복지생활권 구축으로 지역 밀착형 돌봄 체계 마련

AI 기반 디지털 성범죄 피해 영상물 자동 삭제 시스템 도입 추진

성평등 정책관 신설 및 임금 공시제 확대해 여성 권리

추미애1 0 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보. /캠프제공

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보 선거대책위원회는 26일 경기도의회에서 복지와 여성 정책을 중심으로 한 공약을 발표했다. 이번 공약은 돌봄의 공공 책임 강화와 여성의 안전 및 권리 보장을 핵심 내용으로 담았다.공약 발표에 나선 대책위 서영석 통합돌봄본부장과 김남희 여성본부장은 기존에 개인과 가족에게 집중됐던 돌봄 부담을 경기도가 함께 책임지는 체계로 전환하겠다는 방침을 밝혔다. 서 본부장은 누구나 안심할 수 있는 복지 실현을 위해 경기돌봄기준선 도입, 생활권 중심의 경기복지생활권(G-Care) 구축, 산모 지원 확대, 공공요양원 확장과 치매안심보험 신설, 무장애 관광시설 확충 등 5가지 주요 정책을 제시했다.앞서 추 후보는 복지 격차 해소를 위해 노인과 장애인을 위한 돌봄 기준을 제도화하고, 지원이 필요한 도민에게 공공 돌봄시설을 늘려 실질적인 서비스를 제공하겠다는 계획을 밝혔다. 또 영유아부터 어르신까지 집 가까운 곳에서 돌봄을 받을 수 있도록 지역 중심의 돌봄 모델을 도입하고, 통합거점센터를 통해 마을 공동체와 요양시설이 연계되는 시스템을 구축하겠다고 했다.서 본부장은 나이·장애·지역에 관계없이 누구나 필요한 돌봄을 받을 수 있도록 보편적 복지 실현에 힘쓰겠다고 말했다.김남희 여성본부장은 '당당한 여성'을 주제로 AI 기반 디지털 성범죄 피해영상물 삭제 지원 시스템 도입, 임산부 복지 원스톱 서비스, 고용평등 임금공시제 확대, 성평등정책관 신설, 여성 취·창업 지원 등 5대 여성 공약을 발표했다.최근 늘어나는 디지털 성범죄에 대응하기 위해 AI 기술을 활용한 피해영상물 자동 탐지 및 삭제 지원 시스템을 도입하고, 법률·심리·수사 지원을 한 번에 제공하는 원스톱 체계를 마련한다는 계획이다. 또한 다문화가족과 이주노동자를 위한 다국어 상담 지원도 추진된다.임산부 바우처, 고위험 산모 지원금, 교통비, 산후도우미 등 각종 지원을 하나의 플랫폼으로 통합해 임신 확인 후 한 번의 동의로 신청과 지급이 이뤄지는 '경기 임신·출산 통합 플랫폼'을 도입할 예정이다.아울러 성별 임금 격차 해소를 위해 경기도 공공기관뿐 아니라 도비 보조 기관, 민간 위탁 기업까지 임금 공시제를 점진적으로 확대하고, 경기도 발주 용역·공사 입찰과 연계해 성평등 고용 문화를 확산할 계획이다. 이와 함께 성평등정책관 신설, 중장기 법정계획 내 성별영향평가 의무화, 성인지 예산 확대도 공약에 담았다.김 본부장은 "디지털 성범죄로부터 안전하고 임금 격차 없는 경기도, 여성이 일하고 창업할 수 있는 경기도, 더 공정하고 안전한 경기도를 만들겠다"고 말했다.추 후보는 "돌봄 때문에 일상을 포기하지 않아도 되는 경기도, 여성이라는 이유로 불안하거나 차별받지 않아도 되는 경기도를 만들겠다"며 "아이를 낳고 키우고 부모를 모시는 삶의 부담을 공공이 함께 나누고, 누구나 든든하고 당당하게 살아갈 수 있는 경기도를 반드시 실현하겠다"고 전했다.