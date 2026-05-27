[포토]코스피 사상 첫 8,000선 마감

코스피가 26일 사상 첫 종가기준 8000선울 돌파했다.이날 한국거래소 서울사옥 홍보관에서 직원들이 코스피가 전 거래일 대비 199.80포인트(2.55%)오른 8047.51로 마감한 현황판 앞에서 '코스피 지수 사상 최초 8000p 돌파' 축하 세레모니를 하고 있다.코스피는 지난 15일 '8천 피'를 처음으로 돌파하며 세웠던 장중 최고치(8,046.78)를 단숨에 돌파하며, 오늘 장중 8,131.15까지 오르며 최고치를 경신했다.