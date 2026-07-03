[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 3일

쥐띠
36년 여유가 생기니 마음이 편안해진다.
48년 편안해지니 기쁜 일이 생긴다.
60년 매매가 성사될 운기가 찾아온다.
72년 막혔던 운이 곧 풀리게 된다.
84년 합격하니 매우 기쁜 날이다.
96년 받을 돈은 미리 받아두도록 한다.
소띠
37년 작은 일도 소홀히 하지 않는다.
49년 답답한 시간을 지나 기쁨이 찾아온다.
61년 이권 다툼에 휘말리지 않는다.
73년 허점이 보이니 서두르면 안 된다.
85년 힘든 시기니 마음을 비우고 기다린다.
97년 근심이 사라진다.
범띠
38년 운수대통하는 날이다.
50년 근심과 걱정이 사라지게 된다.
62년 친인척 도움으로 금전 문제가 해결된다.
74년 힘들었던 문제가 해결된다.
86년 좋은 결과가 생기니 마음도 좋아진다.
98년 계획된 일이 조금씩 이뤄진다.
토끼띠
39년 귀인을 만나니 마음이 편해진다.
51년 급한 돈 문제를 해결하니 마음이 놓인다.
63년 횡재수가 생기니 복권을 사둔다.
75년 능률이 오르니 의욕이 생긴다.
87년 기다리던 일이 성사된다.
99년 짜증 나는 일로 인해서 스트레스 받는다.
용띠
40년 어려운 부탁에는 끈기가 필요하다.
52년 건강과 금전 운이 풍성해진다.
64년 매매 소식이 동남 방향에서 들려온다.
76년 자신감으로 기쁨이 넘친다.
88년 어려움을 말하고 도움을 받는다.
00년 최선을 다해도 소득은 적다.
뱀띠
41년 골치 아팠던 일이 해결된다.
53년 집안이 화목하니 더욱 즐거워진다.
65년 우환이 들어오니 병문안을 미룬다.
77년 지인을 만나 담소를 나눈다.
89년 조급하게 행동하면 안 된다.
01년 도장이나 사인은 가족과 의논 한다.
말띠
42년 몸살감기는 쉬면서 이겨내도록 한다.
54년 여행을 떠나니 기쁨이 가득해진다.
66년 보기 드문 기운이 들어온다.
78년 운이 다가오니 재물이 생긴다.
90년 귀인이 서북 방향에서 찾아온다.
02년 좋은 일이 생길 운이다.
양띠
43년 기다리니 반가운 소식이 찾아온다.
55년 마음이 답답하나 오후쯤 좋아진다.
67년 금전 운이 저녁쯤 좋아진다.
79년 직장에서 운이 따른다.
91년 신호대기 앞에서는 각별히 조심해야 한다.
03년 남의 말은 듣지 말고 앞만 보고 간다.
원숭이띠
32년 어수선한 마음을 떨쳐내는 날이다.
44년 마음속에 짜증들이 사라진다.
56년 마음을 알아주는 사람을 만나게 된다.
68년 아는 것이 힘이니 부지런히 지식을 쌓아둔다.
80년 소원대로 운이 따라주니 기쁘다.
92년 귀인이 찾아와 크게 도와주는 날이다.
닭띠
33년 바라던 소원을 성취한다.
45년 고민이 해결되지 않으니 심란한 날이다.
57년 자금 운이 풀리는 시기다.
69년 머릿속에 좋은 구상들이 떠오른다.
81년 한 가지 일이라도 최선을 다해야 한다.
93년 걱정과 근심이 사라진다.
개띠
34년 여행은 다음으로 미루는 것이 좋다.
46년 짜증을 내니 일이 잘 풀리지 않는다.
58년 얼굴에 근심이 사라진다.
70년 힘들어도 한 번쯤은 양보해본다.
82년 금전 문제가 시원히 해결한다.
94년 하던 일이 순조롭게 진행된다.
돼지띠
35년 여행을 떠나니 마음이 밝아진다.
47년 건강이 좋아지니 마음이 편해진다.
59년 감정 조절이 필요한 시점이다.
71년 넓은 수양을 쌓게 되는 날이다.
83년 새로운 희망이 보이기 시작한다.
95년 마침내 소원을 성취하는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장