[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 3일

원숭이띠

32년 어수선한 마음을 떨쳐내는 날이다.

44년 마음속에 짜증들이 사라진다.

56년 마음을 알아주는 사람을 만나게 된다.

68년 아는 것이 힘이니 부지런히 지식을 쌓아둔다.

80년 소원대로 운이 따라주니 기쁘다.

92년 귀인이 찾아와 크게 도와주는 날이다.