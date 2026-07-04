[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 4일

쥐띠

36년 동남 방향에서 반가운 소식이 찾아온다. 48년 바라던 일이 뜻대로 이행된다.

60년 오랜 근심이 사라진다.

72년 급히 사용할 재물을 얻는다.

84년 좋은 꿈을 꾸니 기쁜 일이 많아진다.

96년 좋은 인연을 만나는 운수다.