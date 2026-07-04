[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 4일

쥐띠
36년 동남 방향에서 반가운 소식이 찾아온다. 48년 바라던 일이 뜻대로 이행된다.
60년 오랜 근심이 사라진다.
72년 급히 사용할 재물을 얻는다.
84년 좋은 꿈을 꾸니 기쁜 일이 많아진다.
96년 좋은 인연을 만나는 운수다.
소띠
37년 문서와 금전 운이 좋아진다.
49년 오전이 지나야 한가롭고 태평해진다.
61년 스트레스는 한 번에 날려 버린다.
73년 바라던 일이 뜻대로 이뤄지는 날이다.
85년 소원을 성취한다.
97년 욕심내기 전에 남을 먼저 배려해야 한다.
범띠
38년 인내심으로 빛나는 하루다.
50년 아끼지 않으면 귀한 것을 잃게 된다. 62년 분실한 물건 소식을 저녁쯤 듣게 된다. 74년 목표를 향해 더욱 노력한다.
86년 좋은 일을 하니 많은 이득을 얻는다.
98년 짜증 나도 이겨내야 한다.
토끼띠
39년 반가운 소식이 찾아온다.
51년 원하는 일이 술술 풀린다.
63년 자금 운이 풀리고 명예를 얻는다.
75년 막혔던 일이 오후쯤 순조롭게 진행된다.
87년 자신을 믿고 진취적으로 나아간다.
99년 소원대로 운이 따른다.
용띠
40년 운수대통하여 부귀해진다.
52년 고비가 많은 시기를 벗어난다.
64년 집안으로 좋은 기운이 스며든다.
76년 불길 운이 사라지니 화평해진다.
88년 행복이 가득하니 기쁨이 넘친다.
00년 일이 잘 풀려 성취감을 느끼는 날이다.
뱀띠
41년 집안에 경사가 생긴다.
53년 매매 계약이 성사되어 재물이 풍성해진다.
65년 부귀와 복락을 누리는 운수다.
77년 재물 운이 따르니 기쁨이 가득하다.
89년 운수대통하니 행운이 따른다.
01년 목적을 순탄하게 달성한다.
말띠
42년 마침내 소원을 성취한다.
54년 오후부터 운수대통한다.
66년 약속 장소에 일찍 도착하니 즐겁다.
78년 망설임이 없이 빠르게 결정되는 운수다.
90년 안 되던 일이 오후쯤 해결된다.
02년 오후쯤 반가운 소식을 듣게 된다.
양띠
43년 느긋하게 행동하고 결정한다.
55년 기쁨이 충만하니 운수대통한다.
67년 문서로 인해 기쁨이 생긴다.
79년 어수선함 속에서 짜증만 생긴다.
91년 근심이 사라지니 마음이 편해진다.
03년 부탁해야 하는 일은 빨리 시도한다.
원숭이띠
32년 근심 운이 다가오니 여행을 뒤로 미룬다.
44년 감언이설에 넘어가지 않는다.
56년 집 나간 사람의 소식이 들려온다.
68년 금전 소식이 늦어진다.
80년 시비 운이 적고 대길함이 풍부하다.
92년 원하는 일이 손에 잡히지 않는다.
닭띠
33년 집안에 좋은 기운이 들어오니 마음을 비운다.
45년 과시하지 말고 겸손해야 한다.
57년 원하던 감투를 쓰는 운수다.
69년 지인의 도움을 받는다.
81년 바라던 소원을 성취한다.
93년 일이 꼬이니 마음이 답답해진다.
개띠
34년 장거리 여행은 다음으로 미룬다.
46년 손해를 볼 수니 매매 계약은 보류한다.
58년 가족과 함께 좋은 시간을 보낸다.
70년 원하는 것이 손에 잡히지 않는다.
82년 좋은 사람을 소개받는다.
94년 좋은 결과로 축하를 받는다.
돼지띠
35년 다짐한 일이 이뤄지는 운세다.
47년 재물 운이 좋아져 흥이 저절로 난다.
59년 어렵게 금전 운이 따른다.
71년 일이 꼬이니 마음이 즐겁지 않다.
83년 서류에 도장 찍기 전에 거듭 확인한다.
95년 욕심내지 않으니 얻는 것이 많아진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장