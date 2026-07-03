[포토] ‘민선 9기 노원구청장 취임식’ 선서하는 서준오 노원구청장

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식1 0 서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임 선서를 하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식 0 서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에 박수를 받으며 참석하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식 0 서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식1 0 서준오 노원구청장(가운데)이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 참석자들과 국민의례를 하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식 0 서준오 노원구청장(오른쪽 세 번째)이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 참석자들과 국민의례를 하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식 0 서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임 선서를 하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식4 0 서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임사 및 민선 9기 비전 발표를 하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식1 0 서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임사 및 민선 9기 비전 발표를 하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식2 0 서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임사 및 민선 9기 비전 발표를 하고 있다. /정재훈 기자

서준오 노원구청장이 3일 오후 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임 선서를 하고 있다. 서 구청장은 취임식에서 '새로운 도약, 내일을 여는 미래경제도시 노원'의 성장과 도약을 선언하고 민선 9기 비전을 발표했다.