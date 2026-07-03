닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 메트로

[포토] ‘민선 9기 노원구청장 취임식’ 선서하는 서준오 노원구청장

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260703010001396

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 07. 03. 22:05

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식1
서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임 선서를 하고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장이 3일 오후 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임 선서를 하고 있다. 서 구청장은 취임식에서 '새로운 도약, 내일을 여는 미래경제도시 노원'의 성장과 도약을 선언하고 민선 9기 비전을 발표했다.

서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식
서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에 박수를 받으며 참석하고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식
서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식1
서준오 노원구청장(가운데)이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 참석자들과 국민의례를 하고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식
서준오 노원구청장(오른쪽 세 번째)이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 참석자들과 국민의례를 하고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식
서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임 선서를 하고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식4
서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임사 및 민선 9기 비전 발표를 하고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식1
서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임사 및 민선 9기 비전 발표를 하고 있다. /정재훈 기자
서준오 노원구청장, 민선 9기 노원구청장 취임식2
서준오 노원구청장이 3일 서울 노원구 노원구민의전당에서 열린 '민선 9기 노원구청장 취임식'에서 취임사 및 민선 9기 비전 발표를 하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기