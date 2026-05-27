LS일렉트릭, 조명 에너지 30% 이상 절감하는 ‘스마트 무선 조명’ 확대

지난 26일 LS사우타·메를로랩과 업무협약

"데이터센터 등 산업 현장 중심 시장 공략"

(사진) 스마트조명 MOU 0 LS일렉트릭 등 관계자들이 스마트조명 MOU를 체결하는 모습. /LS일렉트릭

LS일렉트릭이 조명 에너지를 30% 이상 절감할 수 있는 스마트 무선 조명 사업을 확대한다. 스마트 무선 조명은 통신 모듈을 내장해 별도의 통신 배선 없이도 개별 제어가 가능해 기존 유선 제어 방식 대비 설치와 유지보수가 용이한 게 특징이다.27일 LS일렉트릭은 전날 LS사우타, 메를로랩과 경기 안양 LS타워에서 스마트 무선 조명 시스템을 활용한 에너지 절감·운영 효율화 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이날 협약식에는 박우범 LS일렉트릭 전무를 비롯해 김성용 LS사우타 대표, 신소봉 메를로랩 대표 등 주요 관계자들이 참석했다.협약을 통해 LS일렉트릭은 에너지 효율화 사업과 연계한 고객 발굴과 사업 기획을 맡고, 인공지능(AI) 기반 기능 개발을 주도한다. LS사우타는 시스템통합(SI) 역량을 기반으로 설비 간 연계와 데이터 수집, 시스템 구축과 운영·유지관리 업무를 맡는다. 메를로랩은 조명 디바이스 하드웨어 개발과 생산(OEM), 제어 소프트웨어, 통신 기술 지원, 품질 보증 등을 담당한다.LS일렉트릭은 데이터센터, 공장, 빌딩, 물류센터 등 전력 사용량과 운영 효율성이 중요한 산업 현장을 중심으로 시장 공략에 나서겠다는 계획이다.LS일렉트릭 관계자는 "AI 데이터센터와 스마트팩토리가 확산되면서 에너지 효율화와 운영 최적화 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "스마트 무선 조명과 FEMS(공장에너지관리) 리스(Lease) 사업을 결합한 통합 솔루션을 통해 고객의 에너지 비용 절감과 운영 효율 향상을 동시에 지원해 나갈 것"이라고 말했다.