LG전자, AI 모빌리티 솔루션 ‘슈필라움’ 고객 접점 넓힌다

[사진 3] AI 가전 품은 모빌리티로 차박도 내 집처럼 편안하게 LG전자, AI 모빌리티 슈필라움 고객 접점 확대 0 LG전자가 8월 말까지 해비치 호텔앤드리조트 제주에서 야외 활동에 특화된 AI 모빌리티 솔루션 '슈필라움 글로우캐빈'을 선보인다./LG전자

LG전자가 AI 모빌리티 솔루션 '슈필라움' 체험 공간을 새롭게 마련했다.LG전자는 오는 8월 말까지 해비치 호텔앤드리조트 제주에서 슈필라움을 선보인다고 27일 밝혔다. 독일어로 '놀이 공간'을 뜻하는 슈필라움은 기아 PV5 차량에 LG전자의 맞춤형 가전과 가구를 접목한 것이 특징이다. 고객은 자신의 라이프스타일에 맞춰 가전과 가구 종류를 자유롭게 조합해 온전한 나만의 공간으로 꾸밀 수 있다.이번 전시에서 만나볼 수 있는 제품은 캠핑, 피크닉 등 야외 활동에 특화된 '슈필라움 글로우캐빈'이다. 차량 내부에 냉장고, 광파오븐, 와인셀러 등을 탑재해 편의성을 높였으며, 생성형 AI가 적용된 허브 'LG 씽큐 온'을 통해 음성만으로도 가전제품을 편리하게 제어할 수 있다.LG전자는 지난해 서울모빌리티쇼에서 기아와 모빌리티 공간 솔루션 발전을 위한 업무협약을 맺고, 슈필라움을 처음 공개한 바 있다. 양사는 현재 솔루션 고도화 및 상용화를 목표로 협업에 박차를 가하고 있다.현재 LG전자는 가전 사업을 운영하며 축적해 온 공간에 대한 이해도와 노하우에 AI 기술을 접목한 공간 솔루션을 차량 등 다양한 공간으로 확장하는 데 주력하고 있다. 슈필라움을 비롯해 모듈러 주택 '스마트코티지' 등이 대표적인 사례다. 스마트코티지는 어디서든 내 집처럼 편안한 휴식을 원하는 고객을 위한 모듈러 주택이다. 내부에는 프리미엄 가전과 공조 시스템, IoT 기기들이 유기적으로 연결돼 있으며, LG 씽큐 앱을 통해 공간 전체를 편리하게 제어할 수 있다.LG전자는 지난해 가격 경쟁력을 높인 8평과 16평 모델을 출시해 고객 선택의 폭을 넓힌 바 있다. 다음달에는 경제성과 거주 쾌적성을 모두 갖춘 20평대 신제품도 선보일 예정이다. 이를 통해 기존 세컨드 하우스 시장을 넘어 전원주택 및 B2B 수요 공략을 본격화한다는 방침이다.오준환 LG전자 HS CX실장은 "고객이 내 집처럼 편안하게 머물 수 있도록 AI 가전과 모빌리티를 결합한 슈필라움만의 차별화된 공간 경험을 제공할 것"이라고 말했다.