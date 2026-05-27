하나금융, 장애인 맞춤형 통합지원…재활·교육·금융서비스로 넓혀

저소득 장애 아동 300명 보조기구 지원

자폐성 장애인 가족 자산·상속 관리 병행

[사진자료1] 하나금융그룹, 복지 사각지대에 놓인 장애인들의 건강한 사회 진출과 지속가능한 삶을 위한 맞춤형 통합 지원 나선다! (1) 0 함영주 하나금융그룹 회장(왼쪽)이 26일 서울 명동사옥에서 열린 장애 아동·청소년 재활 및 학습 보조기구 지원 사업 기부금 전달식에서 백경학 푸르메재단 상임대표와 기념촬영을 하고 있다./하나금융그룹

하나금융그룹이 장애인의 사회 진출과 자립을 돕기 위한 맞춤형 통합 지원에 나선다. 재활과 교육, 금융서비스 등으로 지원 범위를 넓혀 복지 사각지대에 놓인 장애인을 생애주기별로 지원하겠다는 취지다.하나금융그룹은 장애인의 사회 진출과 지속가능한 삶을 지원하기 위해 '맞춤형 통합지원' 프로그램을 실시한다고 27일 밝혔다. 이번 사업은 장애인의 생활 환경과 생애주기를 고려해 재활·교육·주거복지·일자리·금융서비스 등 5대 분야로 구성됐다.우선 하나금융은 지난 26일 서울 명동사옥에서 '장애 아동·청소년을 위한 재활 및 학습 보조기구 지원 사업 기부금 전달식'을 열고 통합지원 사업을 시작했다. 경제적 부담 등으로 보조기구를 제때 교체하지 못한 저소득 장애 아동·청소년 300명에게 맞춤형 기구를 지원한다.세부적으로 기립훈련기와 보행훈련워커, 자세유지의자 등 재활 보조기구를 250명에게 제공한다. 시각장애인용 점자 입출력기와 립스틱·안구 마우스 등 학습 보조기구도 50명에게 전달한다. 장애 아동 재활 전문 기관 15곳에는 보행 트레이너 등 기구를 지원해 재활 인프라도 확충한다.교육 분야에서는 발달·청각장애인과 경계성 지능인 85명을 대상으로 채용 연계형 취업 교육을 진행한다. 지난해보다 교육 규모를 30% 확대했으며 정리수납·파티시에·전산사무 등 맞춤형 직무 교육을 제공한다. 이력서 작성법과 모의면접, 스피치 등 사회성 교육도 병행해 실제 고용으로 이어지도록 돕는다.장애특수학교의 디지털 학습환경 구축도 지원한다. 하나금융은 직무 교육을 수행하는 전국 특수학교 3곳에 실제 근무환경과 유사한 '디지털 실습실'을 구축한다. 특수학교 교사 대상 전문성 강화 프로그램도 함께 지원할 계획이다.주거복지 분야에서는 전국의 노후 장애인 거주 시설 20곳을 선정해 주거 환경 개선과 차량 지원 사업을 진행한다. 방수와 도배, 난방, 욕조 등 건축 설비 개·보수를 지원하고 전기차 3대와 경차 7대를 제공한다. 올해부터는 휠체어에 앉은 채 탑승할 수 있는 '휠체어 리프트 경차' 5대도 새롭게 지원한다.일자리 분야에서는 한국자폐인사랑협회와 연계해 자폐성 장애인의 자립 기반을 마련한다. 자폐성 장애인 바리스타와 장애인 예술가를 고용해 카페 운영과 예술 활동 전시가 가능한 '복합문화공간'을 조성할 예정이다.아울러 하나금융은 자금 관리에 어려움을 겪는 자폐성 장애인과 가족을 대상으로 상속재산과 자산관리를 위한 맞춤형 금융서비스도 함께 제공할 방침이다.함영주 하나금융 회장은 "장애를 극복하고자 노력하는 아동 청소년들이 건강하게 성장해 사회 구성원으로 당당하게 자리할 수 있도록 돕고자 한다"며 "앞으로도 장애인들의 안정적인 사회 정착과 권익 증진을 위해 진정성 있는 노력을 이어 나가겠다"고 말했다.