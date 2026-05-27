정청래, 박근혜 유세 지원에 “부끄러움 모르고 돌아다녀”

"국힘, 내란 옹호 정당 소리들어"

발언하는 정청래 총괄상임선대위원장<YONHAP NO-1926> 0 정청래 더불어민주당 총괄상임선거대책위원장이 27일 충남 논산시 오인환 논산시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위 회의에 참석해 발언하고 있다./연합

정청래 더불어민주당 대표는 27일 충남 논산에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 박근혜 전 대통령이 국민의힘 소속 후보의 선거운동 지원에 나선 것에 "국민들의 촛불혁명으로 탄핵 당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다"고 비판했다.그러면서 "대통령 직위를 상실한 사람을 선거운동에 투입하는 국민의힘의 모습을 보면서 저러니까 내란 옹호 정당, '윤 어게인' 정당이라는 소리를 듣는 게 아닌가 생각한다"고 말했다.이어 "아무리 몇 년 전 일이라 하지만 거꾸로 역사를 되돌리고 흘러가는 강물의 물줄기를 역류시키려고 하는, 그리고 뻔뻔하게 성찰 없는 모습을 보이는 퇴행적 모습에 국민 여러분께서 준엄한 심판을 해 주시기를 바란다"고 밝혔다.