△광주고등법원 사무국장 황종삼
◇법원이사관 전보
△사법연수원 사무국장 민동근 △특허법원 사무국장 진준오 △서울중앙지방법원 사무국장 조경애
◇사법보좌관(법원이사관) 승진
△법원행정처 사법보좌관 안호창 △서울중앙지방법원 사법보좌관 최장길
◇법원부이사관 승진
△대법원 윤리감사제2심의관 송인용 △법원행정처 사법등기심의관 이창열 △서울고등법원 총무과장 장기규 △인천지방법원 등기국장 박경원 △수원지방법원 등기국장 김관호 △대전지방법원·대전가정법원 천안지원 사무국장 안재영 △청주지방법원 사무국장 옥성진 △부산가정법원 사무국장 박경현 △부산회생법원 사무국장 송민 △울산지방법원 사무국장 권오구 △전주지방법원 사무국장 김종렬
◇법원부이사관 전보
△사법정책연구원 사무국장 신민권 △서울중앙지방법원 형사국장 이현미 △서울행정법원 사무국장 박만준 △서울동부지방법원 사무국장 정병문 △서울남부지방법원 사무국장 이은숙 △서울북부지방법원 사무국장 박형욱 △서울서부지방법원 사무국장 김종두 △의정부지방법원 고양지원 사무국장 윤수종 △의정부지방법원 남양주지원 사무국장 김동진 △인천지방법원·인천가정법원 부천지원 사무국장 김인숙 △수원지방법원 사무국장 이상래 △수원지방법원·수원가정법원 성남지원 사무국장 손종욱 △수원지방법원·수원가정법원 안산지원 사무국장 최병도 △수원지방법원·수원가정법원 안양지원 사무국장 안소율 △수원회생법원 사무국장 정경원 △부산지방법원 동부지원 사무국장 김정필 △광주지방법원 사무국장 김정권 △광주지방법원·광주가정법원 순천지원 사무국장 정광철 △광주가정법원 사무국장 이영복 △제주지방법원 사무국장 임갑수
◇사법보좌관(법원부이사관) 승진
△의정부지방법원 사법보좌관 조남흥 △대구지방법원 사법보좌관 윤민철 △부산지방법원 사법보좌관 윤미순 △광주지방법원 사법보좌관 김은희
◇법원서기관 승진
△대법원 전현민 △법원행정처 강상운 이재균 △사법정책연구원 김준우 △부산고등법원 엄도연 △수원고등법원 신형식 △서울회생법원 김상민 △수원지방법원 김정진 이금숙 △춘천지방법원 최준호 △대전지방법원 이기중 복상철 신상철 △대전회생법원 심명보 △청주지방법원 송현숙 김준관 △대구지방법원 최대원 서성관 유세영 장진량 노의동 임인옥 △대구지방법원 정동수 △부산지방법원 양정민 임창연 김태준 이봉기 이경묵 △울산지방법원 이재규 황정식
◇법원서기관 전보
△대법원 염재선 △법원행정처 이우탁 서현웅 권병훈 △사법연수원 김태완 △사법정책연구원 최원영 △법원공무원교육원 정현철 △서울고등법원 김영태 △대구고등법원 정은석 최찬진 △광주고등법원 김용환 최정규 △서울중앙지방법원 김원경 황인재 최희상 △서울가정법원 한기수 △서울행정법원 제영문 △서울남부지방법원 채정문 천재권 △서울서부지방법원 심병준 △인천지방법원 이규헌 △수원지방법원 정진욱 김선옥 문재민 △수원회생법원 김휘태 △대전지방법원 안성수 △대구지방법원 박경순 △창원지방법원 박생규 허재호 △광주지방법원 정대균 남송옥 윤재필 △광주가정법원 박주인 △광주회생법원 정인기 △전주지방법원 나종현 △제주지방법원 조은철
◇사법보좌관(법원서기관) 승진
△의정부지방법원 이강주 김호랑 △인천지방법원 손윤재 △수원지방법원 정진욱 주진욱 최기호 △대전지방법원 송종준 오재일 △대구지방법원 김현혜 김윤숙 김판묵 이원조 △부산지방법원 온미연 정은희 정인석 현명근 △울산지방법원 김동락 △창원지방법원 나정수 박정열 민경원 △창원지방법원 김용대 황선고 △전주지방법원 최한정 △제주제방법원 유은영
◇사법보좌관(법원서기관) 전보
△법원행정처 홍주현 홍영수 △서울중앙지방법원 고원혁 김혜진 김선엽 조동혁 나종영 배학재 △서울동부지방법원 이명재 손현정 △서울남부지방법원 김진득 송애순 △서울북부지방법원 이승식 안경호 장영규 △서울서부지방법원 정성균 강우규 △의정부지방법원 안재광 정한수 박상훈 △인천지방법원 김유환 △수원지방법원 김관형 이동필 안국성 민병일 박성신 △대전지방법원 김소율 △부산지방법원 김보무 △광주지방법원 조장규 △제주지방법원 손병현
◇전산서기관 승진
△법원행정처 윤영식
◇사서서기관 승진
△법원도서관 기광호