카카오, 전문가들과 머리 맞대 AI 학술 교류

지난 22일 AI캠퍼스에서 콜로키움 진행

카카오, 파운데이션 모델 등 연구 소개

카카오. 카나나 스칼라 콜로키움 진행 0 카카오가 지난 22일 카나나 스칼라 콜로키움을 진행했다. /카카오

카카오가 지난 22일 경기 용인시에 있는 카카오 AI캠퍼스에서 '카나나 스칼라'의 일환으로 학술 교류 프로그램인 콜로키움을 진행했다고 밝혔다. 카나나 스칼라는 AI 협력 프로그램이다.이번 콜로키움은 카카오의 AI 기술과 연구 방향을 학계와 공유하고, 산학 간 자유로운 사회적·지적 교류를 확대하기 위해 마련됐다. AI 모델을 개발하는 임직원들과 카나나 스칼라 자문 그룹 교수·연구진이 참여해 최신 AI 연구 성과와 기술 적용 사례를 공유했다.특히 카카오는 자체 파운데이션 모델과 서비스 적용을 위한 모델 고도화 연구를 소개했다. 카나나 파운데이션 모델을 비롯해 에이전틱 AI, 멀티모달 모델, AI 안전성 등 주요 AI 기술 영역의 연구 방향과 서비스 적용 사례를 공유하며 학계와 협력 가능성을 논의했다.이어 카나나 스칼라 자문 교수진이 소속된 KAIST, 서울대학교, 연세대학교, 한양대학교 연구실의 연구자들이 참여해 대규모 언어모델(LLM)과 멀티모달 AI를 중심으로 한 최신 연구 성과를 발표했다. LLM 에이전트 추론 효율·신뢰성 향상을 비롯해 멀티모달 AI 안전성 강화, 연합학습 기반 모델 개인화, 초장문 영상 이해, 실시간 립싱크 생성, 3D 비전 및 인간-물체 상호작용 모델링 등 실제 AI 서비스 적용 가능성이 높은 첨단 기술들을 다뤘다.카카오 관계자는 "이번 콜로키움은 카카오 AI 연구진과 학계 연구자들이 최신 AI 기술과 연구 성과를 공유하고 협력 가능성을 논의하는 자리였다"며 "학계와의 지속적인 교류를 확대하고 AI 기술 및 서비스 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.