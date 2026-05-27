北 대남전력 현대화 지속...“신형 경량급 미사일·다련장순항미사일 시험”

金, ‘남부국경’ 또 언급...군사·안보적 ‘두국가’ 구체화 의도

김정은, 중요무기 시험 참관<YONHAP NO-1655> 0 김정은 국무위원장이 지난 26일 국방과학원이 개발한 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 27일 보도했다./연합뉴스

북한이 '경량급다용도 미사일 발사체계'와 '다연장전술 순항미사일 무기 체계' 시험을 진행했다고 밝혔다. 영토조항을 신설한 헌법과 대남전력 현대화 작업 등을 통해 군사·안보적 차원의 '두 국가'를 구체화하려는 의도로 해석된다.27일 조선중앙통신에 따르면 북한 미사일총국과 국방과학원은 26일 김정은 국무위원장 참관 하에 무기체계들의 시험발사를 진행했다. 이번 시험에서는 전술탄도미사일의 특수임무탄두와 240mm 조종방사포탄 초정밀 자치유도항법체계의 신뢰도, 전술순항미사일의 인공지능(AI) 유도명중정확성 등이 분석·평가됐다. 방사포와 순항미사일을 섞어 쏘는 복합 타격을 위한 행보로, 한국의 전방 지역과 수도권을 겨냥한 전력으로 분석된다. 앞서 합동참모본부는 26일 오후 1시경 북한 평안북도 정주 일대에서 서해상으로 발사된 근거리 탄도미사일 등 다종의 발사체를 포착했다"고 밝힌 바 있다.김 위원장은 이 자리에서 '남부국경'을 또다시 언급하며 전방 장거리포병 여단들에 배치되는 전술순항미사일의 군사적 가치에 대해 긍정적인 평가를 내렸다고 통신은 전했다. 또한 발사차량(TEL)의 사격조종계통 및 자동화체계의 '완전 갱신'을 강조하며 기습 발사와 동시다발 타격 능력을 향상시켰음을 시사했다.김 위원장은 "중요무기체계개발 시험들은 군사력갱신의 뚜렷한 신호이자 우리 군대의 전투력 강화에서 커다란 기술적진보를 의미하는 사변"이라며 "군의 화력체계들은 자동화, 장거리화, 초정밀화를 완벽하게 갖추게 됐다"고 평가했다.김 위원장은 이어 "가장 현대적이고 강력한 포병 무력을 건설하는 것은 우리가 최우선시하는 정책 방향"이라며 "대적하는 세력이 요행을 떠나 이론적으로 생존자체가 불가능할 정도로 파괴력을 갖추는 것은 우리 군대 작전수행의 필수적 조건"이라고 사실상 한국을 향해 위협 수위를 높였다.앞서 김 위원장은 지난 18일 집권 이후 처음으로 전군 사단·여단장 회합을 소집하고 남부 국경 전방 부대 강화와 국경선의 '난공불락의 요새화'를 주문한 바 있다. 이번 무기체계 시험발사도 이와 같은 맥락으로 분석된다.북한이 이처럼 지속적으로 '남부국경'을 언급하고 있는 것은 최근 헌법에 '두 국가' 기조를 반영한 영토조항을 신설해 군사분계선(MDL), 서해북방한계선(NLL), 동해 해상경계선 등을 군사, 안보적으로 재규정 및 구체화하려는 움직임으로 풀이된다. 이를 뒷받침하기 위해 북한의 포병 및 재래식 등 대남 전력 현대화에 박차를 가하고 있다는 게 전문가들의 분석이다.김 위원장은 지난 6일과 11일에도 군수공업기업소들에 대한 현지지도를 통해 '포무기생산종합체' 설립 등 군수생산 시설의 현대화와 신형 155mm 자주포의 연내 남부국경 배치 등을 주문한 바 있다.