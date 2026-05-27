과학고 연계시설 조성…현대엔지니어링, ‘힐스테이트 시흥더클래스’ 청약 돌입

힐스테이트 시흥더클래스 투시도(주경) 0 힐스테이트 시흥더클래스 투시도.

현대엔지니어링이 경기도 시흥시 시흥대야역세권 일원에 공급하는 '힐스테이트 시흥더클래스'의 청약 접수를 27일부터 진행한다.이날 특별공급을 시작으로 28일 1순위 청약, 29일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 오는 6월 8일이며, 정당 계약 예정일은 22~24일이다. 입주 예정 시기는 2029년 3월이다.청약 접수는 청약통장 가입 은행의 구분 없이 PC 또는 스마트폰을 통해 한국부동산원 청약홈에서 신청할 수 있으며, 전 가구가 전용면적 85㎡ 미만으로 분양 물량의 60%가 추첨제로 공급된다.가구주 여부나 주택 보유 수와 관계없이 수도권에 거주하는 만 19세 이상이라면 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금 기준 충족 시 1순위 청약이 가능하다.재당첨 제한이나 거주의무기간 등이 적용되지 않으며, 전매제한 기간은 당첨자 발표일로부터 1년이다. 여기에 계약금 1차 1000만원 정액제를 도입해 초기 자금 부담을 낮췄다.경기도 시흥시 대야동 140-5번지 일원에 들어서는 해당 단지는 지하 2층~지상 27층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡ 총 430가구 규모로 조성된다.서해선 시흥대야역이 단지에서 직선거리 약 250m에 위치해 있으며, 3정거장 거리의 시흥시청역에는 월곶판교선(예정)과 신안산선(예정)이 개통 예정이다. 부천종합운동장역에는 GTX-B노선(예정)이 계획돼 있다.단지 인근에는 대야초, 대흥중, 소래고 등이 가깝다. 단지와 인접한 은계지구 내에는 시흥 최초 과학계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 3월(예정) 개교를 앞두고 있다. 과학고와 연계한 학교복합시설도 함께 조성된다.단지는 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 고려했으며, 전 가구를 4베이 판상형으로 설계했다. 현관 창고와 복도 팬트리, 드레스룸 등을 구성했으며, 주방 평면 특화(84㎡A)와 침실1·2 룸인룸 특화, 드레스룸 확장 등 선택형 설계를 적용했다.커뮤니티 시설은 피트니스센터, 골프연습장, 스크린골프, GX룸 등 운동시설과 함께, 주민카페, 작은도서관 등이 마련될 예정이다.