이란 고농축 우라늄 처리, 카자흐 후보지로 부상

카자흐 대통령 IAEA 사무총장과 중동 정세 논의

대통령실 "핵 프로그램 해결 지원할 준비 돼 있어"

트럼프도 "제3국서 안전하게 폐기 가능" 밝히기도

Kazakhstan Turkey Summit 0 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령(오른쪽)이 지난 14일(현지시간) 카자흐스탄 수도 아스타나에서 열린 튀르크 국가기구 정상회의에 참석해 악수하고 있다./AP 연합

미국과 이란이 종전 협상에서 고농축 우라늄 처리 방안을 놓고 평행선을 이어가는 가운데 카자흐스탄이 이란 핵 문제 해결을 돕겠다는 입장을 밝혔다. 카자흐스탄이 고농축 우라늄 처리 후보지로 대두되고 있다는 분석이다.26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 이날 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령은 카자흐스탄 수도 아스타나에서 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장을 만나 최근 중동 정세와 핵 문제를 논의했다.카자흐스탄 대통령실은 성명을 통해 "적절한 국제 합의가 이뤄질 경우 선의의 차원에서 이란 핵 프로그램 해결을 지원할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.현재 미국과 이란의 종전 협상에서 가장 큰 쟁점은 이란이 보유한 준무기급(농축도 60%) 고농축 우라늄 약 440㎏을 어디서, 어떻게, 어떤 방식으로 처리하느냐이다.이런 상황에서 카자흐스탄이 특별한 역할을 할 수 있음을 시사한 만큼, 종전 협상에서 카자흐스탄의 역할에 대한 기대감도 커지고 있다는 것이 NYT의 설명이다.토카예프 대통령은 지난 11일 브라질 외무장관과의 회담에서 "국제 협약이 체결되고 실제 이행 단계로 이어질 경우, 카자흐스탄이 이란 핵 문제 해결을 도울 준비가 돼 있다"고 밝히기도 했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 25일 트루스소셜에 "농축 우라늄은 미국으로 반출해 폐기하거나, 이란 현지에서 폐기하거나, 제3국에서 안전하게 폐기하는 방안이 가능하다"고 언급하며 제3국 활용 가능성을 시사한 바 있다.그로시 사무총장의 카자흐스탄 방문은 원자력의 평화적 이용 확대와 연구 협력 논의가 목적이었지만, 카자흐스탄의 발언을 통해 미국·이란 협상 국면에서 카자흐스탄이 핵심 변수로 부상할 수 있다는 분석이 나온다.특히 카자흐스탄은 세계에서 유일하게 IAEA 저농축우라늄(LEU) 은행을 보유하고 있는데, 평화적 원자력 프로그램을 추진하는 국가들이 핵연료 공급을 받지 못할 경우 안전장치 역할을 한다.이 때문에 현지 언론은 카자흐스탄이 직접 협상 중재보다는 우라늄 반출과 관리 등 기술적인 지원을 맡을 가능성이 크다고 보고 있다.