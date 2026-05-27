현대모비스, 장애인 표준사업장 ‘모아빛’ 출범…올해 100명 이상 채용

현대모비스, 지분 100% 직접 출자

장애인 동반성장…지속가능 고용

현대모비스 모아빛 개소식 (1) 0 지난 26일 경기도 의왕연구소에서 열린 현대모비스 자회사형 장애인 표준사업장 '모아빛' 개소식에서 이규석 현대모비스 사장(앞줄 왼쪽 세번째)과 이종성 한국장애인고용공단 이사장(앞줄 왼쪽 네번째)이 관계자들과 기념촬영을 하고 있다./현대모비스

현대모비스가 장애인 근로자의 자립과 성장을 지원하기 위한 자회사형 장애인 표준사업장을 출범한다.현대모비스가 경기도 의왕연구소에서 자회사형 장애인 표준사업장 '모아빛'의 본격 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.전날 열린 개소식에는 이규석 현대모비스 사장과 이종성 한국장애인고용공단 이사장 등 주요 관계자들이 참석했다.현대모비스는 모아빛 설립을 위해 지분 100%를 직접 출자했다. 단순한 법적 의무 이행을 넘어 체계적인 직무 교육과 경력 개발을 지원해 장애인 근로자를 전문 인재로 육성할 수 있는 새로운 형태의 일터를 만들겠다는 취지다.이를 위해 지난해 전담 조직을 꾸리고 한국장애인고용공단과 업무협약(MOU)을 체결하는 등 약 1년간 준비 과정을 거쳤다.모아빛은 현대모비스 사업 방향과 연계된 자동차 특화 직무 중심으로 운영된다. 첫 사업으로는 스팀세차를 도입해 마북·의왕연구소와 창원공장에 전용 세차장을 구축했으며, 이를 통해 발달장애인 근로자 60명을 채용했다.기존 외부 위탁 방식이었던 번역 업무를 모아빛의 주요 사업으로 전환해 장애인 고용 기반을 넓혔다.장애인 근로자의 근무 편의를 위한 친화 환경을 조성하는데도 공을 들였다. 전용 셔틀버스와 함께 재택근무 등 유연한 근무 형태를 도입했다.모아빛은 올해까지 장애인 근로자 100명 이상을 채용할 계획이다. 이는 현대모비스가 단일 사업을 통해 창출한 장애인 직접 고용 사례 가운데 최대 수준이다.현대모비스는 향후 모아빛의 운영이 안정화되는 단계에 맞춰 회사의 사업 방향과 연계된 신규 직무를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.