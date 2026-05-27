이원택 “새만금에 AI반도체 메가클러스터 조성…200조 투자 유치”

RE100 친환경 전력-광활한 부지-물류·용수 갖춰져…새만금 찾는 구조

"새만금에 삼성전자·하이닉스 HBM, 첨단패키징, AI반도체 공장 유치"

이원택 0 이원택 후보가 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 '새만금 200조원 투자 유치 프로젝트'를 제시하고 있다./박윤근 기자

더불어민주당 전북특별자치도지사 이원택 후보가 새만금에 300만 평 규모의 AI반도체 메가 클러스터를 조성해 총 200조원 규모의 투자를 유치하겠다는 구상을 밝혔다.이 후보는 27일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 "새만금을 단순한 산업단지가 아닌 반도체 패키징 생산부터 AI 데이터 연산까지 한 곳에서 이뤄지는 'AI반도체 올인원 생태계 거점'으로 만들겠다"고 말했다.그는 "삼성전자와 하이닉스의 HBM·첨단패키징·AI반도체 공장을 반드시 유치하겠다"며 "반도체 소재·부품·장비 분야 100개 기업이 함께 진출해 전북 향토기업들도 첨단 산업 밸류체인에 참여하게 될 것"이라고 말했다.이어 "피지컬AI 기반의 로봇공장과 테스트베드를 구축하고, MS·구글·네이버·현대차 같은 글로벌 빅테크의 대규모 데이터센터도 끌어들이겠다"고 덧붙였다.이 후보는 "전주는 교육·금융·문화 인프라가 결합된 미래형 배후도시로 육성하고, 새만금 수변도시에는 국제학교를 설립해 우수한 기술 인재들이 가족과 함께 전북에 정착할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.특히 이재명 대통령이 제시한 '대한민국을 세계 최고의 피지컬AI 강국으로 만들겠다'는 국가 비전을 언급하며 "그 위대한 도전의 중심 무대가 바로 전북 새만금이 될 것"이라고 강조했다.그러면서 기업들이 새만금을 선택할 수밖에 없는 이유로 △전력 △부지 △물류·용수 등 3가지를 꼽았다.여기에 이 후보는 먼저 전력을 언급하며 "구글·애플·마이크로소프트 등 글로벌 빅테크들은 이미 'RE100을 충족하지 못한 반도체는 사지 않겠다'고 선언했다"며 "대한민국에서 RE100 전력망을 갖출 수 있는 최적지가 바로 새만금"이라고 했다.부지와 관련해서는 "새만금은 약 300만 평 규모의 초대형 산업부지를 확보할 수 있다"며 "수도권이 토지 보상과 규제로 수년을 허비할 때 새만금은 속도전을 펼칠 수 있다"고 말했다.물류·용수 문제에 대해서는 "국제공항·항만·철도가 하나로 연결된 물류 인프라로 전 세계 수출길을 열고, 두산에너빌리티·GS건설 등 세계 최고 수준의 해수 담수화 기술 기업과 협력해 반도체 공정에 필수적인 초순수 공업용수를 안정적으로 공급하겠다"고 해결책을 제시했다.이 후보는 이어 200조원 투자 유치 프로젝트에 대해 "삼성전자가 용인에 투자하는 금액이 약 300조원"이라며 "AI반도체의 무한한 확장성을 고려하면 새만금 200조원은 결코 과한 숫자가 아니다"고 말했다.이어 "이 프로젝트가 완성되면 전북 총인구의 10%가 넘는 20만 개 이상의 좋은 일자리가 전북에 만들어질 것으로 기대된다"며 "전북의 100년 먹거리가 만들어지고, 대한민국 산업의 중심이 수도권에서 전북으로 옮겨지는 것"이라고 밝혔다.다만 업계에서는 대규모 반도체 클러스터 조성을 위해서는 안정적인 전력 공급과 전문 인력 확보, 정부 차원의 지원 체계 구축 등이 함께 이뤄져야 한다는 의견도 나온다.