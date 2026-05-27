김대중 교육감 후보 “전남·광주 AI 인재 10만명 키우겠다”

1조5000억 장학기금으로 지속가능 교육지원

김대중 후보 0 김대중 전남광주통합특별시교육감 후보가 지난 26일 광주시교육청 브리핑룸에서 교육주도 성장 10만 인재양성 계획안을 발표하고 기념촬영하고 있다./김대중 후보 선거캠프

김대중 전남광주통합특별시교육감 후보가 통합특별시 출범에 대비해 AI·미래산업 분야 10만 인재 양성 계획을 발표했다.김 후보는 지난 26일 광주시교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전남·광주 지역 특성에 맞는 AI와 미래산업 인재 10만 명을 양성해 교육과 일자리가 선순환하는 500만 메가시티 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.그는 "에너지가 생산되는 곳에 에너지를 소비할 산업을 육성하는 '지산지소(地産地消)' 원칙이 인재 양성에도 확대돼야 한다"며 "지역에서 배우고 성장한 인재가 지역의 미래산업에 채용되는 구조를 만든다면, 교육 측면에서 가장 성공적인 국가균형발전 모델이 될 것"이라고 강조했다.이번 프로젝트는 단순한 교육 지원을 넘어 교육청, 기업, 대학, 지자체가 각각 역할을 맡아 대상과 경로에 따라 운영하는 4개 트랙 체계로 추진된다.먼저 교육청(학교)은 2028년부터 3년간 초·중·고 교육과정을 거쳐 진학과 취·창업으로 이어지는 인재 6만8000명을 양성할 계획이다. 특히 고등학교 단계에서 지역 전략산업과 연계한 특화고와 기숙형 학교 지정 및 운영을 주도한다.기업 부문은 취업 후 재교육과 연구개발을 담당할 인재 1만5000명을 2028년부터 3년간 육성한다. 기업이 교육의 주체로 참여해 현장실습과 맞춤형 재직자 역량 강화 프로그램을 운영한다.대학 및 연구기관은 전략산업 전문인력과 석·박사급 연구인재 1만 명을 양성한다. 재직자를 위한 심화·전환 교육과정을 운영하며 지역 재교육 허브 역할을 맡는다.지자체는 전입과 이주 등을 통해 유입 인구 1만 명 이상을 2028년부터 4년간 집중 유치한다. 학생 1명 유입 시 가족의 이주와 취업, 창업, 정주까지 연계하는 패키지 지원책도 마련할 방침이다.김 후보는 "통합특별법을 활용해 학교 교육, 대학 교육, 기업의 인력 수요, 지역 정주 정책을 하나의 인재양성 생태계로 연결하겠다"며 강한 실행 의지를 드러냈다.장기적이고 안정적인 인재 육성 기반 마련을 위해 총 1조 5000억원 규모의 '인재양성 장학기금'도 조성된다.이 기금은 원금 보존형으로 설계돼 연간 약 450억원의 수익을 창출하며, 임기 이후에도 반영구적으로 장학금 지급이 가능하도록 운영된다.지원 대상은 초등학교 6학년(최대 40만원), 중학교 3학년(최대 70만원), 고등학교 3학년(최대 120만원)으로, 매년 약 8만7751명의 학생이 성장 단계별 혜택을 받을 전망이다.연도별 예산은 2028년 444억2000만원(8만6318명), 2029년 436억6000만원(8만2971명), 2030년 424억3000만원(7만8938명), 2031년 425억5000만 원(7만7905명)으로 추산됐다.특히 평가 방식은 기존의 소득이나 성적 중심에서 벗어나 학생의 성장 과정과 노력, 자기주도적 탐구 활동을 누적 평가하는 방식으로 전환된다. 지급 대상은 전체 학생 가운데 기본지급 90%, 심화지급 70% 수준으로 설계됐다.김 후보는 "지금까지의 장학금은 주로 소득이나 성적을 기준으로 지급돼 왔지만, 이제는 한 줄의 성적표만으로 아이를 평가해서는 안 된다"며 "학생들이 얼마나 자기주도적으로 탐구하고 도전했는지를 함께 평가하는 '성장 중심 장학금'으로 전폭 지원하겠다"고 밝혔다.다만 교육계 안팎에서는 대규모 장학기금 조성과 장기 인재양성 프로젝트가 실제 성과로 이어지기 위해서는 안정적인 재원 확보와 기업 참여 확대가 필요하다는 의견도 나오고 있다.