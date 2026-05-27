중국, 알리바바·딥시크 등 민간 AI 인재 출국 ‘승인제’ 의무화…기술유출 원천 차단

블룸버그 "창업자·연구자·임원, 직급 아닌 '국가 중요도' 기준으로 제한 명단 작성"

국유기업 출국 통제 관행, 민간 AI 기업으로 확대

AI 엔지니어, 국내 잔류·조기 해외행 기로…인재 유치·유지 위축 우려

미중 정상 0 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 14일 중국 베이징(北京) 인민대회당에서 확대 정상회담을 마친 후 천단(天壇)공원으로 걸어가면서 대화를 나누고 있다./로이터·연합

딥시크 0 휴대폰 화면에 나타난 딥시크 로고와 딥시크의 인공지능(A)I 어시스턴트 애플리케이션 모습으로 2025년 1월 28일(현지시간) 찍은 일러스트 사진./로이터·연합

메타 0 메타 로고가 2025년 6월 12일(현지시간) 프랑스 파리 포르트 드 베르사유 전시장에서 진행된 혁신·스타트업 전용 비바 테크놀로지(Viva Technology) 콘퍼런스장에 보인다./로이터·연합

마누스 0 중국 스타트업 버터플라이 이펙트(Butterfly Effect)가 출시한 인공지능(AI) 비서 도구 '마누스(Manus)'의 소개 화면으로 2025년 3월 11일 중국 베이징(北京)에서 찍은 사진./AFP·연합

중국 정부가 알리바바그룹홀딩·딥시크 등 민간 기업의 최고 인공지능(AI) 인재에게 해외 출국 전 관련 당국의 사전 승인을 받도록 요구하기 시작했다고 블룸버그통신이 26일(현지시간) 보도했다.중국 당국은 직급·소속이 아닌 '국가적 중요도' 평가를 기준으로 AI 창업자·연구자·임원을 제한 명단에 올리고 있다고 블룸버그가 사안에 정통한 관계자들을 인용해 전했다.◇ 중국, 민간 AI 기업까지 확대된 출국 통제…직급 아닌 '국가 중요도' 기준 적용중국 정부 기관들은 첨단 AI 개발에 참여하고 전략적 가치가 높다고 평가된 개인들에게 해외여행 제한을 부과하기 시작했다고 블룸버그가 보도했다. 당국은 직급·소속보다 '국가적 중요도'를 기준으로 AI 창업자·연구자·임원에게 여행 제한을 적용하고 있다고 관계자들은 설명했다.중국 정부는 그동안 주요 대학 연구자·핵 과학자·국유기업 임원 등 핵심 인력에 여행 제한을 적용해 왔으나, 민간 기업 인력까지 같은 방식의 통제 대상으로 확대하는 것은 이례적이라고 블룸버그는 짚었다.국유기업이 고위 임원·공산당 간부의 여권을 보관하는 것은 알려진 관행이다. 이번 조치는 그 범주가 민간 AI 부문으로까지 확장됐다는 점이 핵심이다. 다만 제한이 AI 업계 전반의 직원들에게 얼마나 광범위하게 적용될지, 어느 직급과 역할이 추가 대상이 될지는 아직 불분명하다고 블룸버그는 전했다.◇ 포스트 챗GPT AI 인재 '전략자산' 격상…세계 2위 경제대국의 기술 안보 전선이번 조치는 중국 최고 AI 엔지니어들이 세계 2위 경제대국의 전략자산으로 간주되고 있음을 보여준다고 블룸버그는 평가했다.중국 최상위 AI 인재 풀 상당수는 포스트 챗GPT 시대에 형성됐으며, 주로 대형 기술 기업과 민간 스타트업을 기반으로 활동해 왔다고 블룸버그는 전했다.베이징(北京) 당국은 미·중 AI 경쟁이 격화되는 상황에서 민간 기업 소속 인재까지 국가 기술 안보의 핵심 변수로 보고 있다고 블룸버그는 진단했다.◇ 메타의 마누스 20억달러 인수 철회 요구 후폭풍…공동창업자 2명 출국 금지·대미 투자 제한이번 조치는 메타플랫폼스가 마누스를 20억달러(3조원)에 인수하려 한 거래를 중국 당국이 철회하라고 요구한 뒤 AI 업계에서 정부 개입 우려가 커진 가운데 나왔다고 블룸버그는 전했다.마누스는 중국에서 출발해 싱가포르로 이전한 AI 기업으로 이 인수 추진 자체가 기술·인재 유출 논란을 불러왔다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 중국 당국이 인수 과정을 조사하는 동안 마누스 공동창업자 2명의 출국을 제한했다고 보도했다.블룸버그는 중국 당국이 민감 기술 기업의 미국 투자 유치에도 더 엄격한 심사를 적용하고 있다고 보도했지만, 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 외국인 투자 거부 지시를 부인했다.블룸버그는 AI 인력 이동 제한 계획이 반드시 마누스 사태와 직접 연결된 것은 아니지만, 기술 유출 방지는 중국 정부의 핵심 정책 목표라고 강조했다.◇ 해외 여행, '보고제'서 '승인제'로 강화…AI 엔지니어 '국내 잔류' vs '조기 출국' 기로중국 민간 부문 일부 AI 엔지니어들은 이미 해외여행 계획을 당국에 보고해야 했으나, 출국 전 반드시 승인을 받아야 하는 요건은 아니었다고 관계자들은 설명했다.이번 조치는 보고 중심의 관리에서 승인 중심의 통제로 강화된 것으로 중국 AI 기업의 글로벌 인재 유치와 기존 인력 유지에 부담으로 작용할 수 있다고 블룸버그는 관측했다.미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 중국 당국이 지난해 최고 AI 창업자·연구자들에게 미국 방문을 피하라고 지시했지만, 전면 금지까지는 하지 않았다고 보도했다.블룸버그는 이번 조치가 글로벌 경력을 원하는 AI 엔지니어들로 하여금 국내 잔류와 조기 해외 진출 사이에서 선택을 압박하는 결과로 이어질 수 있다고 지적했다.