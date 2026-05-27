오픈AI “한국은 핵심 파트너”…정부·기업 AI 사이버 보안 확대

27일 기자간담회서 '한국 사이버 액션 플랜' 공식발표

디지털 우선 사회·세계적인 반도체 기업 보유…AI 도입 유리

시스템 개발 초기부터 보안 내재화…공공기관 및 기업과 협의 중

343 0 제이슨 권 오픈AI CSO가 27일 서울 서초구에서 열린 기자간담회에 참석해 '한국 사이버 액션 플랜'에 대한 발표를 이어가고 있다./김영진 기자

첨부 3. [사진자료] 27일 오전 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 오픈AI 기자회견에서 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)가 취재진 질문에 답하고 있다. 0 27일 오전 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 오픈AI 기자회견에서 제이슨 권 오픈AI CSO가 취재진 질문에 답하고 있다./오픈AI

첨부 2. [사진자료] 27일 오전 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 오픈AI 기자회견에서 제이슨 권(Jason Kwon) 오픈AI 최고전략책임자(CSO)가 발언하고 있다. 0 27일 오전 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 열린 오픈AI 기자회견에서 제이슨 권 CSO가 발언하고 있다./오픈AI

오픈AI가 한국 정부와 공공기관, 핵심 산업 기업을 대상으로 인공지능(AI) 기반 사이버 방어 역량 확대에 나선다. 생성형 AI 확산과 함께 사이버 위협이 고도화되는 가운데 한국을 아시아 핵심 협력 거점으로 삼고 공공·산업 전반의 AI 보안 체계를 강화하겠다는 구상이다.오픈AI는 27일 서울 서초구 JW메리어트 호텔에서 기자간담회를 열고 정부·공공기관·기업의 첨단 AI 사이버 모델 접근을 확대하는 '한국 사이버 액션 플랜'을 공식 발표했다. 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 현재 AI가 역량 돌파구와 접근성 확대의 단계를 지나 경제·사회의 핵심 인프라로 자리 잡는 '제3의 단계인 지능 유틸리티(intelligence utility)'에 진입했다고 설명했다. 특히 한국은 신기술 도입이 빠른 디지털 우선 사회일 뿐만 아니라 삼성전자, SK하이닉스 등 세계적인 반도체 기업을 보유한 '풀스택 경제'를 갖추고 있어 AI 도입에 매우 유리한 위치에 있다고 평가했다.제이슨 권 CSO는 "최신 사이버 AI 역량은 소수에게만 머물러서는 안 된다"며 "한국의 주요 방어 주체들이 이를 활용해 공동의 안보와 공공 안전을 강화할 수 있어야 한다"고 밝혔다. 이어 "한국은 오픈AI에 매우 중요한 국가이며 한국의 AI 전환과 국가 회복력 강화 과정에서 중요한 파트너가 되길 기대한다"고 말했다.이날 발표된 '한국 사이버 액션 플랜'은 시스템 개발 초기부터 보안을 내재화하는 오픈AI의 글로벌 사이버 보안 이니셔티브 '데이브레이크(Daybreak)'의 일환이다. 이 플랜의 핵심은 검증된 방어 주체에게 최신 AI 사이버 모델 접근성을 제공하는 신뢰기반 접근 프로그램(TAC)의 확대다. 제이슨 권 CSO는 "정부 기관용인 GTAC 프로그램의 한국 정부 접근권 부여가 마무리 단계에 있으며 민간 기업용인 TAC 프로그램 역시 여러 한국 기업들과 도입을 논의 중"이라고 밝혔다.사이버 보안 모델 악용 우려와 데이터 유출 가능성에 대해 제이슨 권 CSO는 "자격 증명을 철저히 거친 '신뢰할 수 있는 방어자'에게만 권한을 부여해 리스크를 통제하고 있다"고 설명했다. 또한 "한국 내 '데이터 레지던시(데이터 현지화)'를 지원해 데이터가 국내 서버에서 처리되도록 하며 공공기관이나 기업 요구 시 데이터를 아예 저장하지 않는 옵션도 제공한다"고 강조했다. 아울러 과학기술정보통신부(과기정통부) 산하 한국 AI 안전 연구소와 대화를 시작했으며 미국과 영국 AI 안전 연구소와 협력했던 경험을 바탕으로 한국이 자체적인 모델 평가 역량을 갖추도록 돕겠다고 덧붙였다.오픈AI는 이번 발표에 앞서 한국 공공 부문과 협력을 지속적으로 다져왔다. 지난 18일 사샤 베이커 국가보안정책 총괄을 한국에 보내 과기정통부와 외교부, 행정안전부, 금융위원회, 국가인공지능전략위원회 등 주요 기관을 대상으로 최신 사이버 특화 모델 시연을 진행했다. 전날인 26일에는 제이슨 권 CSO가 류제명 과기정통부 2차관과 만나 AI 보안 협력 방안을 논의하고 한국수자원공사, 기술보증기금 등과 잇따라 업무협약(MOU)을 체결했다.이날 제이슨 권 CSO는 한국 시장에 대한 기대감을 거듭 강조했다. 그는 "한국은 AI를 국가 경쟁력으로 전환할 수 있는 매우 유리한 조건을 갖춘 나라"라며 "챗GPT 기준으로 한국은 이미 글로벌 상위 10개 시장이며, AI 활용 속도 역시 매우 빠르다"고 말했다.실제 한국 내 코덱스(Codex) 사용량도 빠르게 늘고 있다. 오픈AI에 따르면 국내 챗GPT 코덱스 주간 활성 사용자(WAU)는 연초 대비 10배 증가했고, 한국은 활용도 기준 글로벌 상위 5개국에 올랐다. 특히 요청의 절반 이상이 코딩이 아닌 문서 작성, 분석, 리서치, 운영 등 비개발 업무에서 발생해 기업용 시장에서의 활용 가능성을 보여주고 있다는 평가다.제이슨 권 CSO는 "마이크로소프트(MS)와의 파트너십 변경으로 AWS(아마존웹서비스) 등 다양한 클라우드에서 오픈AI API 서비스가 가능해진 만큼, 기업용 시장에서의 성장이 더욱 가속화될 것"이라고 내다봤다. 기업용 서비스 과금 방식과 관련해서는 "소비자용 구독 모델과 기업용 서비스는 다르며, 기업 고객에는 이미 계약 기반 과금 체계를 적용하고 있다"며 "장기적으로는 동일한 비용 대비 더 높은 수준의 AI 성능을 제공하거나 단가를 낮춰 더 많은 이용자가 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.