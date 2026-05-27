[포토] 마포구, 수변 휴식 공간 ‘월드컵 수변 카페’ 준공

마포구, 월드컵 수변 카페 조성1 0 27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'에서 시민들이 경치를 바라보고 있다. /정재훈 기자

마포구, 월드컵 수변 카페 조성 0 27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'를 시민들이 지나가고 있다. /정재훈 기자

마포구, 월드컵 수변 카페 조성 0 27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'에서 시민들이 경치를 즐기고 있다. /정재훈 기자

마포구, 월드컵 수변 카페 조성2 0 27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'를 시민들이 지나가고 있다. /정재훈 기자

27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'에서 시민들이 경치를 바라보고 있다. 마포구는 주민들이 내·외부에서 한눈에 월드컵천 경관폭포를 바라보며 음료와 휴식을 즐길 수 있는 '월드컵 수변 카페'를 조성하고 이날 준공했다.