닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 마포구, 수변 휴식 공간 ‘월드컵 수변 카페’ 준공

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010008029

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 05. 27. 15:24

마포구, 월드컵 수변 카페 조성1
27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'에서 시민들이 경치를 바라보고 있다. /정재훈 기자
27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'에서 시민들이 경치를 바라보고 있다. 마포구는 주민들이 내·외부에서 한눈에 월드컵천 경관폭포를 바라보며 음료와 휴식을 즐길 수 있는 '월드컵 수변 카페'를 조성하고 이날 준공했다.

마포구, 월드컵 수변 카페 조성
27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'를 시민들이 지나가고 있다. /정재훈 기자
마포구, 월드컵 수변 카페 조성
27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'에서 시민들이 경치를 즐기고 있다. /정재훈 기자
마포구, 월드컵 수변 카페 조성2
27일 서울 마포구 성산동 월드컵천길 산책로에 준공된 '월드컵 수변 카페'를 시민들이 지나가고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기