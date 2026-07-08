[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 8일

토끼띠

39년 권위와 존경을 한 번에 얻는다.

51년 자신감이 가득 생기는 날이다.

63년 재물이 조금씩 쌓이고 성공을 거두는 운수이다.

75년 순탄한 길이 활짝 열린다.

87년 얼굴에 근심이 가득하다.

99년 바라던 일이 차츰 좋아지는 시기다.