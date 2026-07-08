[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 8일

쥐띠
36년 골치 아픈 일이 오후쯤 풀린다.
48년 주위에 좋은 사람들이 많이 모여든다.
60년 바라던 소원을 성취한다.
72년 강인한 성품으로 어려움을 헤쳐 나간다.
84년 오토바이와 킥보드를 조심한다.
96년 소원을 성취한다.
소띠
37년 일을 막힘없이 이끌어 나간다.
49년 소원을 성취하기 어렵다.
61년 도량이 넓으며 자신감이 충만하다.
73년 실력이 뛰어나다는 평가를 받는다.
85년 문서로 인해 다툼이 생기니 조심한다.
97년 마음은 급한데 해결이 느리다.
범띠
38년 지혜를 베풀어 칭송을 받는다.
50년 갈까 말까 망설이는 날이다.
62년 명예 운이 점점 더 좋아진다.
74년 자신의 위치를 확고하게 다져야 한다.
86년 금전 운이 약해지는 시기다.
98년 몸살감기가 찾아오니 여행을 미룬다.
토끼띠
39년 권위와 존경을 한 번에 얻는다.
51년 자신감이 가득 생기는 날이다.
63년 재물이 조금씩 쌓이고 성공을 거두는 운수이다.
75년 순탄한 길이 활짝 열린다.
87년 얼굴에 근심이 가득하다.
99년 바라던 일이 차츰 좋아지는 시기다.
용띠
40년 운이 좋아지니 소원을 성취한다.
52년 몸살감기가 호전된다.
64년 뜻한 바를 이루는 날이다.
76년 힘들어지니 마음을 비우는 것이 좋다.
88년 귀인을 만나니 근심이 사라진다.
00년 서두르지 말고 조금 더 지켜봐야 한다.
뱀띠
41년 일이 원점으로 되돌아간다.
53년 투자는 잠시 보류하도록 한다.
65년 마침내 원하던 일이 성사된다.
77년 새 인연을 소개받으니 즐겁다.
89년 하는 일이 순조롭게 풀린다.
01년 걱정했던 일이 해결되어 마음이 편해진다.
말띠
42년 기다리던 운이 차츰 다가온다.
54년 일이 뜻대로 풀리지 않는 날이다.
66년 금전운이 풀리는 하루다.
78년 메일로 기쁜 소식을 전해 듣게 된다.
90년 마음이 한결 평화로워진다.
02년 일이 꼬이니 어려움이 끊이지 않는다.
양띠
43년 금전이 들어오니 걱정이 사라진다.
55년 마음이 따뜻한 사람을 만나게 된다.
67년 부부가 화합하는 하루다.
79년 다투다가도 다시 또 가까워진다.
91년 감기 기운 약해지니 편안해진다.
03년 시험 결과가 만족스럽다.
원숭이띠
32년 바라던 일이 뜻대로 이루어진다.
44년 운기가 빛나니 소원을 성취한다.
56년 밑 빠진 독에 물 붓기다.
68년 재물 운이 조금씩 움직인다.
80년 심기가 불편한 날이니 각별히 조심한다.
92년 문서 운이 좋아지니 얼굴이 밝아진다.
닭띠
33년 구설수가 사라지고 운수대통한다.
45년 속마음을 드러내지 않는다.
57년 가족들의 건강이 좋아진다.
69년 집안에 겹경사가 생긴다.
81년 안 되는 일도 가능하게 만드는 운이다.
93년 집안이 화목하니 웃음꽃이 활짝 핀다.
개띠
34년 짜증이 치솟으니 마음을 비운다.
46년 다급한 순간에 도움을 받는다.
58년 몸과 마음이 풍요로워진다.
70년 마음을 비우니 희망이 보인다.
82년 반가운 지인의 소식을 듣는다.
94년 불길 운이 사라지고 대길 운이 다가온다.
돼지띠
35년 운이 도와주니 고비를 넘긴다.
47년 고집 때문에 잘 될 일도 막힌다.
59년 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
71년 바쁜 상황이라도 일을 천천히 처리한다.
83년 일이 잘 해결되니 기분이 상쾌하다.
95년 기분 좋은 일이 생긴다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장