박상용 “소환 한 번 없는데 출국금지 3개월”…법무부 심사 기능 도마

이화영 국민참여재판 증인 출석하는 박상용 검사 0 박상용 인천지검 부부장검사가 지난달 16일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원에서 열리는 이화영 전 경기도 평화부지사의 '검사실 술 파티 위증' 혐의 국민참여재판에 증인으로 출석하고 있다. /공동취재

3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 남은 의혹을 수사 중인 권창영 2차 종합특검팀이 박상용 인천지검 부부장검사의 출국금지 기한을 연장하지 않으면서 법무부의 출국금지 심사 기능이 도마 위에 올랐다. 박 검사의 출국금지가 약 3개월간 유지되는 동안 2차 종합특검팀의 소환 조사조차 없었던 것으로 알려지면서 출국금지가 피의자 입건과 함께 사실상 관행적으로 이뤄진 것 아니냐는 지적이 나온다.2차 종합특검팀은 지난 4월 '쌍방울 그룹의 불법 대북송금' 사건과 관련해 윤석열 정부 대통령실의 수사 개입 정황을 포착했다며, 이 사건을 '초대형 국정농단 의심 사건'으로 규정했다. 이를 단서로 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)에서 대북송금 진술 회의 의혹 사건을 넘겨 받아 수사에 착수했다.또 같은 달 박 검사에 대한 직권남용 혐의 고발장을 접수해 피의자로 입건한 뒤 법무부에 출국금지 요청을 했고, 법무부는 이를 받아들였다. 이후 2차 종합특검팀은 수사의 연속성을 이유로 두 차례 출국금지 연장 요청을 했고, 이달 7일 기간 만료로 자동 해제됐다.박 검사는 2차 종합특검팀이 출국금지 기간 동안 단 한 차례도 소환 통보하지 않았다고 주장했다. 특히 출국금지의 필요성이 인정되지 않는 상황에서 기본권만 제한됐다며, 이는 직권남용에 해당한다고 강조했다.박 검사는 이날 본지와의 통화에서 "'초대형 국정농단'이라고 언급해놓고 이제와서 출국금지 조치를 연장하지 않는 것은 사건의 실체가 없다는 것"이라고 비판했다.박 검사는 자신에 대한 출국금지 연장 사유가 없다면 당시 법무부 장관이었던 무소속 한동훈 의원에 대해서도 출국금지 사유가 없다고 주장했다. 한 의원의 출국금지 기한은 오는 12일까지다. 박 검사는 "저에 대한 출국금지 조치가 풀렸음에도 현직 국회의원의 출국금지 조치를 그대로 두는 건 직권남용"이라고 주장했다.출국금지 조치는 법원의 압수수색이나 구속처럼 법원의 영장을 거치지 않는 행정처분이다. 그만큼 법무부가 수사기관의 요청을 독립적으로 심사해 필요성과 상당성을 판단해야 하지만, 실제로는 요청이 대부분 그대로 받아들여지는 것 아니냐는 비판이 꾸준히 제기돼 왔다.법조계 일각에서는 출국금지가 피의자 입건에 뒤따르는 사실상의 '자동 절차'처럼 운용돼서는 안 된다고 지적한다. 헌법상 거주 이전의 자유를 제한하는 것이어서 실제 수사 진행 상황과 도주 우려 등을 개별적으로 판단해 최소한의 범위에서 행사해야 한다는 것이다.이 같은 문제 의식은 법무부 내부에서도 제기되고 있다. 법무부는 출국금지 제도의 운영 실태를 점검하고 개선 방안을 검토하기 위한 태스크포스(TF)를 구성해 제도 전반을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.한 차장검사 출신 변호사는 "도주할 우려가 있을 때 출국금지 조치를 내리는 것인데, 어느 순간부터 수사기관의 수사 개시와 같은 개념으로 활용돼 문제가 많다"고 말했다.