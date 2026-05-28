부산, 6월 K-POP 공연 맞춰 글로벌 관광도시 홍보 본격화

‘INTO K-POP, INTO BUSAN’ 캠페인 추진

공연 관람 넘어 미식·관광·체류형 콘텐츠 확대

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clip20260528090843 0 동백전 관광상품 이미지

부산시가 다음 달 열리는 대형 K-POP 공연을 계기로 국내외 관광객 유치와 체류형 관광 활성화에 나선다. 공연 관람에 머물지 않고 부산의 미식과 관광, 로컬 콘텐츠까지 연결하는 글로벌 관광도시 브랜딩 전략이다.부산시는 다음 달 열리는 '방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산'과 '부산원아시아페스티벌'을 연계해 'INTO K-POP, INTO BUSAN' 캠페인을 본격 추진한다고 28일 밝혔다.이번 캠페인은 K-POP 공연을 보기 위해 부산을 찾은 팬들이 자연스럽게 부산의 바다와 야경, 축제, 먹거리, 지역 콘텐츠를 함께 경험하도록 유도하는 데 초점을 맞췄다.시는 관문 환대 홍보와 미식관광 이벤트, 온라인 콘텐츠, 현장 라이브 방송, 특별 굿즈 제작 등 다양한 방식으로 도시 브랜드를 알릴 계획이다.특히 이번 홍보는 공공 중심 행사 홍보를 넘어 지역 기업과 공공기관이 함께 참여하는 민관 협업형 도시 브랜딩 방식으로 추진된다.대선주조는 'INTO K-POP, INTO BUSAN' 슬로건을 적용한 '대선 K-POP 홍보 에디션' 100만 병을 한정 출시했다. 음식점과 대형마트, 편의점 등 일상 소비 공간에서도 부산의 축제 분위기를 체감할 수 있도록 구성했다.BNK부산은행과 협업한 동백전 관광상품권 특별판도 선보인다. 부산 방문 관광객이 사용할 수 있는 지역화폐 형태로 15% 할인 혜택이 적용된다. 5만 원권 총 2000매 규모로 발행되며 부산역 광장 팝업스토어와 김해공항 국제선 관광포토월에서 판매된다.상품권 구매자에게는 부산 캐릭터 '부기'를 활용한 자개 키링과 한지 스티커 등 특별 굿즈도 제공된다.시는 이번 캠페인을 '환대·미식·경험·체류·확산'의 5대 팬 여정형 홍보 전략으로 운영한다.부산역 광장에는 'Hello Again, Busan Welcomes You!' 문구를 담은 5m 규모의 부기 포토존이 설치되며, 시 누리집과 비짓부산을 연계한 관광 안내 서비스도 제공된다.또 'Busan Taste Road' 미식 이벤트와 부산시 영어신문 'Busan is good' 특별판을 통해 외국인 관광객들에게 지역 맛집과 관광지 정보를 소개한다. 특별판에는 관광지와 축제 정보를 확인할 수 있는 QR코드도 함께 수록된다.광안리 드론라이트쇼 유튜브 생중계와 팬 인터뷰 콘텐츠, 관광 쇼트폼 영상도 제작된다. AI 기반 쇼트드라마와 K-POP 명소 투어 콘텐츠를 통해 체류형 관광 확대도 추진한다.오미경 시 대변인은 "이번 캠페인은 K-POP 공연을 계기로 부산을 찾는 국내외 팬들이 공연뿐 아니라 부산의 미식과 관광, 축제, 로컬 콘텐츠까지 함께 경험할 수 있도록 준비한 민관 협업형 도시 브랜딩 프로젝트"라며 "부산이 다시 찾고 싶은 글로벌 관광도시로 기억될 수 있도록 준비에 힘쓰겠다"고 말했다.