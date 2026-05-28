민주당 충남, 국힘 김민호 천안시의원 후보 ‘수의계약 특혜의혹’ 해명 촉구

김 후보 "해당 업체와 밀접한 관계 없어…영향력 행사 사실 없다"

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6·3 지방선거를 6일 앞두고 충남 천안시의원 선거가 '수의계약 특혜 의혹'으로 변수로 떠올랐다.더불어민주당 충남도당은 지난 27일 성명을 통해 "국민의힘 김민호 천안시의원 후보와 밀접한 연관이 있는 것으로 알려진 특정 업체가 천안시 및 산하기관과 총 33건, 약 3억 6000만원 규모의 계약을 체결한 사실이 확인됐다"며 "시민 앞에 계약의 실체와 경위를 명확하고 투명하게 밝혀야 한다"고 촉구했다.민주당이 제기한 의혹의 핵심은 해당 업체가 체결한 33건의 계약 전부가 일반 경쟁입찰이 아닌 수의계약 방식으로 진행됐다는 점이다.민주당은 "상식적인 행정 절차에 비춰볼 때 특정 업체에 계약이 반복적으로 집중된 배경에 대한 시민 의문이 커지고 있다"고 주장했다. 이어 "이같은 무더기 수의계약이 김 후보의 천안시장 특별보좌관 재직 시기와 맞물려 집중적으로 체결됐고, 임기 이후에도 계약이 이어진 정황이 드러나면서 특혜 의혹은 더욱 커지고 있다"고 지적했다.또 "공공기관 계약이 특정 업체에 반복적으로 수의계약 형태로 이뤄진 과정과 배경에 대해 납득할 만한 설명이 필요하다"며 "업체와의 관계, 계약 과정에서의 영향력 행사 여부 등에 대해 시민 앞에 소상히 해명해야 한다"고 압박했다.민주당은 "공직 후보자는 누구보다 높은 수준의 청렴성과 도덕성을 검증받아야 한다. 시민 혈세가 투입되는 공공계약 과정에서 특혜 의혹이 제기됐다면 사실관계를 투명하게 설명하는 것이 공직 후보자의 최소한의 책무"라고 강조했다. 이어 "충분한 해명이 이뤄지지 않을 경우 관련 사업체는 물론 특혜 제공 의혹이 제기된 천안시 관련 부서에 대해서도 법과 제도가 허용하는 범위 내에서 철저한 사실 규명에 나설 것"이라고 밝혔다.이에 대해 국민의힘 김민호 천안시의원 후보는 "해당 업체와 밀접한 관계가 없다"며 의혹을 전면 부인했다.김 후보는 28일 아시아투데이와의 통화에서 "해당 업체 관계자는 단순히 알고 지내는 사람일 뿐 밀접한 관계는 아니다"라며 "천안시장 특별보좌관 재직 당시 공무원들에게 영업행위를 하거나 계약과 관련해 영향력을 행사한 사실도 전혀 없다"고 주장했다.이어 "천안시 공무원이 2500여명에 달하는데 내가 특보였다는 사실조차 모르는 직원들도 많다"며 "직위를 이용해 계약에 개입했다는 주장은 사실과 다르다"고 반박했다.김 후보는 민주당 충남도당 성명서의 구체적인 내용은 아직 확인하지 못했다면서도 "확인되지 않은 사실을 바탕으로 의혹을 제기한 제보자 등에 대해서는 명예훼손 등 법적 대응을 검토하고 있다"고 밝혔다.