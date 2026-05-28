완주군, 초·중·고 다문화가족 자녀 교육활동비 지원…최대 60만원

신청기간은 6월 한 달, 예산 소진시 조기 종료

완주군청 전경 0 완주군청 전경

전북 완주군이 다문화 청소년들의 교육활동비를 지원한다고 28일 밝혔다.군에 따르면 이번 교육활동비 지원은 다문화 자녀들에게 교재 구입과 자격증 취득에 즉시 활용 가능한 전용 포인트를 제공하는 다문화 청소년 교육지원 사업이다.사업은 완주군에 거주하는 기준중위소득 100% 이하 다문화가족의 7세 이상 18세 이하 자녀를 대상으로 펼쳐지며 대안학교 재학생과 학교에 재학 중이지 않은 '학교 밖 다문화 청소년'도 나이 기준을 충족하면 동일한 혜택을 받는다. 다만 교육부의 교육급여를 이미 지원받고 있는 학생은 중복 지원 대상에서 제외된다.신청 기간은 6월 한 달이며, 예산 소진시 조기 종료된다.지원금은 자녀의 학년과 연령에 따라 차등 지급된다. △ 초등학생(7~12세) 연 40만원 △ 중학생(13~15세) 연 50만원 △ 고등학생(16~18세) 연 60만원이 각각 지원된다.교육활동비는 오는 8월 말 NH농협카드 포인트 형태로 지급될 예정이며, 사용 기한은 2026년 11월 30일까지다.지급된 포인트는 교재 구입, 독서실 이용, 진로활동 재료 구입, 자격증 취득 등 자녀들의 학습과 진로 준비를 위한 용도로 사용할 수 있다.자세한 사항은 완주군가족센터 홈페이지 공지사항과 추가 문의는 완주군가족센터로 문의하면 된다.