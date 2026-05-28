내년 개교 분당중앙과학고, 지역인재 20% 선발…과학인재 육성 시동

2027학년도 신입생 100명 모집…성남 학생 최대 20명 선발

기숙사·연구동 신축 지원, 내년 3월 미래형 과학고 개교

미래교육과-성남 분당중앙과학고등학교 조감도 0 성남 분당중앙과학고등학교 조감도. /성남시

내년 3월 개교를 앞둔 성남시 소재 분당중앙과학고등학교(가칭)의 지역인재 선발 비율이 신입생 정원의 20%로 정해졌다.28일 성남시에 따르면 기존 분당중앙고를 전환해 설립되는 분당중앙과학고는 2027학년도에 100명의 신입생을 모집할 예정이다.신입생은 일반전형 80명과 사회통합전형 20명으로 나눠 선발하며, 이 중 일반전형 정원의 20%인 20명은 성남 지역 학생에게 배정된다. 이는 지역 학생들에게 과학영재 교육의 문을 더 넓히고, 동시에 인공지능 중심의 미래 과학인재 양성 기반을 강화하겠다는 취지다.이번 지역인재 전형은 지역 내 우수 학생들이 외부 경쟁에 내몰리지 않고 첨단 과학교육을 받을 수 있도록 마련됐다. 시는 이를 통해 지역 인재가 다른 곳으로 빠져나가는 현상을 줄이고, 미래 산업을 이끌어갈 과학기술 인력을 조기에 발굴·육성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.교육과정은 인공지능(AI)을 중심으로 한 융합형 프로그램을 바탕으로 운영된다. 학교는 학급당 20명씩 5학급 체제로 꾸려질 예정이며, 첨단기술과 기초과학을 접목한 탐구 중심 교육에 힘을 쏟을 계획이다.지원 대상은 원서 접수 전날인 8월 23일 기준 가족 모두가 성남시에 주민등록이 되어 있고 실제 거주 중인 성남지역 중학교 졸업 예정자다. 학교 측은 7월 4일 오전 10시 교내 체육관에서 '2027학년도 과학고 입학설명회'를 열고, 구체적인 전형 절차와 교육 운영 방향을 안내할 예정이다.현재 전국 22개 과학고 중에서 지역인재 선발 제도를 운영하는 곳은 경기도 내 3곳뿐이다. 분당중앙과학고와 부천과학고는 지역인재 선발 비율을 20%로 적용하며, 경기북과학고는 10%로 운영할 예정이다.시 관계자는 "지역 학생들이 우수한 과학교육 환경에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로 미래 첨단산업을 이끌 지역 과학인재 양성의 중심지로 키워가겠다"고 말했다.