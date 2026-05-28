정영두 김해시장 후보 “투표로 심판해 달라”

상대 후보 배우자 의혹 신속 수사 요구

"경전철 삼계역은 조속히 신설 해야"

정영두 투표 독려 0 정영두 더불어민주당 김해시장 후보가 적극적인 투표 참여를 호소하는 기자회견을 열었다./ 허균 기자

더불어민주당 정영두 경남 김해시장 후보가 사전투표를 하루 앞둔 28일 마지막 기자회견을 열고 "홍태용 후보 배우자 관련 의혹에 대해 검찰의 신속하고 철저한 수사가 이뤄져야 한다"라며 투표를 통한 시민들의 심판을 호소했다.정 후보는 이날 시청 프레스센터에서 지난 4월 경남도선관위가 선거구민에게 음식물을 제공한 혐의로 김해시 공무원을 검찰에 고발한 사건을 전면에 내세웠다. 정 후보는 "이 모임에 홍 후보의 배우자가 어떤 목적으로 참석했는지 스스로 밝혀야 한다"라며 검찰의 빠른 수사를 촉구했다. 이어 "홍 후보 배우자의 사적 행사에 김해시 공무원이 여러 차례 동원된 사실은 이미 대대적으로 보도됐다"라며 홍 후보 부부의 즉각적인 사과를 요구했다.공약 왜곡과 행정 성과 폄훼에 대한 비판도 날을 세웠다. 정 후보는 "보건복지부 문턱도 넘지 않은 공공의료원 건립 사업계획서를 마치 기획예산처에서 심사 중인 것처럼 왜곡해 시민을 기만했다"라고 지적했다. 또 "민주당 전임 시장들과 선배 공무원들이 이뤄낸 경전철 적자 해소 성과를 폄훼했다"라며 "허위사실 유포와 시민을 현혹한 행위에 대해 엄중한 책임을 져야 할 것"이라고 덧붙였다.정 후보는 경전철 삼계역 신설에 대한 질문에 "그동안 선거용으로 공방이 있었다"라며 "삼계 정규역을 하루라도 빨리 지어야 한다고 생각한다"고 말했다.정 후보는 이번 선거를 "위기에 빠진 김해의 민생을 구하고 무능한 김해시정을 끝내기 위한 중요한 선거"로 규정하며 "국민의힘 홍 후보 측이 여론조사에서 밀리자 네거티브 공세에만 혈안이 돼 있다"라고 꼬집었다.이어 "정치가 민생을 돌보지 않고 시민을 두려워하지 않을 때 주권자가 나설 수 있는 가장 강력한 무기는 바로 투표"라며 "내일부터 시작되는 사전투표에 가족, 이웃과 함께 참여해 민생을 살리고 김해의 자존심을 세워달라"라고 적극적인 투표 참여를 호소했다.