충남세종농협, 사회공헌 본격화…‘농심천심 국민참여단’ 발대

농심천심 국민참여단 발대식 0 농심천심 국민창여단 발대식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다./충남세종농협

충남세종농협이 민관학 기관·단체와 함께 하는 사회공헌 활동을 본격화했다.28일 충남세종농협에 따르면 이날 당진시 농업기술센터에서 농업·농촌의 가치 확산과 농심천심운동의 범국민적 공감대 형성을 위한 '농심천심(農心天心) 국민참여단 발대식'이 열렸다.이번 발대식에는 충남소방본부 당진소방서, 한국농어촌공사, 세한대학교, 원당초등학교, 농가주부모임, 고향주부모임 등 유관기관과 학생, 지역주민 등 200여 명이 참석했다.이날 행사는 농심천심 국민참여단 선언을 시작으로 기관별 재능나눔과 사회공헌 활동으로 진행됐다.충남소방본부 당진소방서는 심폐소생술(CPR) 교육을 실시했으며, 한국농어촌공사와 세한대는 딸기하우스 일손돕기에 참여했다.또 농가주부모임과 고향주부모임은 농촌 영농폐기물 수거 활동을 펼쳤고, 충남세종농협은 고령층을 대상으로 디지털 기초교육을 진행했다. 원당초교 어린이들에게는 방울토마토 모종 육묘체험을 제공해 농업의 소중함을 직접 느낄 수 있는 기회를 마련했다.행사장에서는 충남 지역에서 생산된 쌀 500g과 밤 2㎏을 나누며 우리 농산물 소비촉진 활동도 함께 전개했다. 참석 기관들은 앞으로도 농촌 일손돕기, 안전교육, 환경정화, 디지털 교육 등 다양한 사회공헌 활동을 공동으로 실천해 나가기로 뜻을 모았다.정해웅 본부장은 "농업·농촌의 가치는 국민 모두의 삶과 직결된 소중한 자산"이라며 "앞으로도 다양한 기관 및 국민과 함께 농심천심운동을 지속 확산하고, 농업·농촌의 가치를 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 충남세종농협은 올해 농심천심운동을 중심으로 △아침밥 먹기 캠페인 △농촌 일손돕기 △환경정화 플로깅 △우리 농산물 소비촉진 등 국민 참여형 활동을 확대 추진하고 있다.