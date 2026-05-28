“첨단산업·주거·문화 한곳에”…GH, 복합단지 조성 본격 추진

대우건설 등 7개 건설사 참여한 현대건설 컨소시과 협약 체결

내년 하반기 착공 목표로 인허가 절차 및 세부계획 순차 진행

제3판교 테크노밸리 조감도 0 경기주택도시공사(GH)가 건립하는 제3판교 테크노밸리 조감도. /GH

경기주택도시공사(GH)가 추진하는 제3판교 테크노밸리 건립사업이 시공 주관사와의 협약 체결을 계기로 본격화될 전망이다.GH는 제3판교 테크노밸리 건립사업의 우선협상대상자인 현대건설 컨소시엄과 실무 협상을 최근 마무리했다고 28일 밝혔다.현대건설이 주관사로 선정된 이번 사업은 대우건설, 금호건설, 동부건설, 신동아종합건설, 우미토건, 이에스아이가 부관사로 함께 참여했다. GH는 협약 이후 특별계획구역 세부개발계획 수립, 지구단위계획 변경 등 관련 절차를 진행할 예정이다. 아울러 성남시 통합심의 및 건축허가 등 인허가 절차도 순차적으로 추진할 계획이다.GH에 따르면 제3판교 테크노밸리는 성남금토 공공주택지구 내 자족시설용지 6만㎡ 부지에 연면적 44만㎡ 규모로 조성될 예정이다. 자족1-1~3용지(지하3층~지상10층)와 자족2용지(지하4층~지상12층)에 지식산업센터, 업무시설, 기숙사, 상업시설 등이 들어설 계획이다.지난 3월 GH를 비롯해 경기도, 차세대융합기술연구원, 한국팹리스산업협회 등 관계기관은 제3판교 테크노밸리를 시스템반도체(팹리스) 클러스터로 조성하기 위한 업무협약을 체결한 바 있다. GH는 이 협약을 바탕으로 제3판교를 글로벌 시스템반도체 산업의 핵심 거점으로 육성할 방침이다.이와 함께 GH는 이달 독자적 공공지식산업센터 브랜드 'GH biz&'(지에이치 비즈앤) 상표 등록을 마치고, GH형 공공지식산업센터 사업을 본격적으로 추진하고 있다. GH는 공공지식산업센터 개발 및 운영 경험을 바탕으로 미래 첨단산업 기업 성장 기반을 강화한다는 계획이다.김용진 GH 사장은 "이번 사업협약 체결이 제3판교 테크노밸리 조성의 본격적인 출발점"이라며 "공공과 민간의 협력을 통해 첨단산업과 주거, 문화가 공존하는 혁신 복합단지 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.