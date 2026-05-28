[6·3지방선거, 서울을 묻다] 장지호 “‘메이드 인 강북구’…‘다시 강북시대’ 열 것”

장지호 국민의힘 강북구청장 후보 인터뷰

재개발·재건축, 구청장 직속 '주거정비 신속지원단' 신설

24시간 빈틈 없는 의료안심망 구축

미아동 에듀타운 조성…신강북선·동북선 신속 추진

장지호 국민의힘 강북구청장 후보 6·3 전국동시지방선거 특집방송1 0 장지호 국민의힘 강북구청장 후보가 최근 서울 영등포구 여의도 아시아투데이 본사 정론스튜디오에서 '제9회 6·3 전국동시지방선거 특집방송'에 앞서 포즈를 취하고 있다. /정재훈 기자

장지호 국민의힘 강북구청장 후보 6·3 전국동시지방선거 특집방송3 0 장지호 국민의힘 강북구청장 후보가 최근 서울 영등포구 여의도 아시아투데이 본사 정론스튜디오에서 '제9회 6·3 전국동시지방선거 특집방송'을 하고 있다. /정재훈 기자

" 장지호 국민의힘 강북구청장 후보가 △24시간 빈틈 없는 의료안심망 구축 △신강북선·동북선 조기 추진 △주거정비 신속지원단 신설 등을 핵심 공약으로 제시했다. '강북구 토박이'로서 주민들이 오랫동안 겪어온 교통난과 주차난, 낙후된 생활 인프라 문제를 해결해 '다시, 강북 전성시대'를 열겠다는 포부다.장 후보는 최근 아시아투데이 유튜브 방송 '아투TV'의 '6·3 전국동시지방선거 특집방송'에 출연해 자신을 강북에서 나고 자란 '메이드 인 강북구'라고 소개하며 "강북구의 고질적인 교통난과 주차난, 재개발 지연, 낙후된 생활 인프라 문제를 누구보다 가까이에서 체감해왔다"고 밝혔다.이어 "재건축·재개발과 경제 활성화, 생활 인프라 개선 등을 통해 '다시, 강북 전성시대'를 열고, 무엇보다 강북구를 만들고 지켜온 어르신들이 소외되지 않는 도시를 만들겠다"고 강조했다.장 후보는 24시간 빈틈 없는 의료안심망 구축을 1호 공약으로 제시했다. 그는 "강북 부모들은 아이가 아프면 다른 지역까지 원정 진료를 가야 하는 현실에 큰 박탈감을 느끼고 있다"며 야간·휴일 안심 진료 체계 구축과 달빛어린이병원 지정 확대, 소아응급실 및 소아재활센터 확충 등을 추진하겠다고 밝혔다. 또 서울시 대형병원과의 협력을 통해 응급 이송 체계와 전문 진료 지원도 강화하겠다는 계획이다.교육 분야에서는 '미아동 명문 에듀타운' 조성을 내세웠다. 장 후보는 "강북 학생들이 중계동이나 대치동 학원가로 이동하지 않아도 되는 환경을 만들겠다"며 "유명 학원과 스타강사 유치, 대학 연계 멘토링 확대 등을 통해 강북 안에서도 경쟁력 있는 교육을 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다. 늦은 밤 학생들의 안전한 귀가를 위한 셔틀 운영 계획도 함께 제시했다.재개발·재건축 분야에서는 구청장 직속 '주거정비 신속지원단' 신설을 약속했다. 장 후보는 "북한산 고도지구 규제로 우이동·인수동·수유동·번동 등 강북 주요 지역 개발이 장기간 제약을 받아왔다"며 "재개발은 단순히 건물을 새로 짓는 문제가 아니라 주민 삶의 질을 바꾸는 문제"라고 말했다.이어 "재산권 보호와 자연경관 보존이 공존하는 현실적인 재개발 모델을 만들겠다"며 재개발·재건축 인허가 절차 단축과 원스톱 행정 지원 체계 구축 계획도 밝혔다.교통정책으로는 신강북선·동북선 신속 추진과 스마트 공유주차 시스템 도입 구상도 내놨다. 장 후보는 "동북권 주민들은 여전히 출퇴근에 지나치게 많은 시간을 쓰고 있다"며 "국토교통부와 서울시, 국회를 직접 뛰며 사업 속도를 높이겠다"고 말했다.특히 주차난은 정보통신기술(ICT) 기반 플랫폼을 활용해 주민들이 빈 주차 공간을 실시간으로 공유할 수 있도록 만들겠다는 계획이다.청년과 어르신을 연결하는 '청년 스마트 매니저' 정책도 추진한다. 주민센터 등에 청년 IT 매니저를 배치해 스마트폰과 키오스크 사용이 익숙하지 않은 어르신들을 지원하는 방식이다.장 후보는 "청년에게는 일자리와 행정 경험을, 어르신들에게는 디지털 소외 없는 일상을 제공하는 세대 공감 정책"이라며 "강북을 만들어온 어르신들이 기술 변화 속에서 소외되지 않도록 하겠다"고 강조했다.장 후보는 "강북구청장은 정치인이 아니라 강북구의 CEO를 뽑는 자리"라며 "메이드 인 강북구 장지호가 강북의 현실을 가장 잘 이해하는 사람으로서 주민들이 실제 체감하는 변화를 만들어내겠다"고 다짐했다.