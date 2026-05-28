광주·전남 행정학 교수진 13명, 이윤행 함평군수 후보 지지 선언

지역 현안 해결할 역량 갖춘 후보

이윤행 0 광주 전남 지역에서 활동하고 있는 행정학 박사 등 13명이 지난 27일 지방행정 발전과 함평군 미래 발전을 위해서 이윤행 함평군수 후보(왼쪽 다섯번째) 지지선언을 한 후 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

광주·전남 지역에서 활동 중인 행정학 교수와 박사 등 전문가 13명이 지방행정 발전과 함평군 미래 발전을 위해 이윤행 함평군수 후보 지지를 선언했다.이원장 전 호남대 행정대학원장을 비롯해 김한배·김유정·서종환·정용주·최갑현·김현화·임영선·김성호·선은애 송원대 교수, 최교원·최승호 동신대 교수, 최한선 도립대 교수 등은 지난 27일 정책 연대와 함께 이 후보 지지 의사를 밝혔다.이원장 전 원장은 "이 후보는 함평군수 재임 당시 지방행정과 지역 발전 분야에서 다양한 정책 추진력을 보여줬다"며 "관·산·학 네트워크를 바탕으로 지역 현안을 해결할 역량을 갖춘 후보라고 판단했다"고 말했다.김한배 행정학 박사는 "함평군의 열악한 지방재정에 도움이 되는 될 국비확보와 정책 공모사업에 원포인트 정책지원과 더불어 초고령 인구소멸 위기 극복을 위한 함평형 통합 돌봄 모델을 정부 정책과 연계시키면서 기본소득과 일자리 창출을 귀한 구체적 실천과제를 이 후보와 함께 모색할 것"이라고 했다.이윤행 후보는 "이번 학계의 지지는 개인 이윤행의 지지를 넘어 '함평 미래 발전에 대한 기대'라 생각하고 겸손한 마음으로 군민이 행복해 할 체감 행정과 지역경제활성화와 일자리 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.