무안군수 선거 막판 격돌…김산·정영덕 후보 공방 격화

법원 무죄 판결·‘가짜 미투’ 주장 놓고 양측 정면충돌

무안군수 후보 0 6·3 지방선거가 코앞으로 다가온 가운데 무안군수 선거가 후보간 공방이 격화 되고 있다. 왼쪽부터 김산 무안군수 후보, 정영덕 무소속 후보./이명남 기자

6·3 지방선거가 막판으로 치닫는 가운데 전남 무안군수 선거에서 후보 간 공방이 격화되고 있다.법원의 무죄 판결과 이른바 '가짜 미투' 주장 등을 둘러싸고 더불어민주당 김산 후보 측과 무소속 정영덕 후보 측이 정면 충돌하는 양상이다.정영덕 후보는 최근 기자회견을 통해 자신을 둘러싼 논란과 관련해 "정치공작과 음해"라고 주장하며 억울함을 호소했다. 특히 과거 사건에 대해 법원에서 무죄 판결을 받은 점을 강조하며 공천 배제 과정의 부당성을 주장했다.반면 김산 후보 측은 28일 성명을 내고 "법원의 무죄 판결이 모든 도덕적 책임까지 면해주는 것은 아니다"며 "공직 후보자로서 군민 눈높이에 맞는 윤리 의식과 책임감이 필요하다"고 반박했다.김산 후보 측은 또 정 후보의 '가짜 미투' 및 정치공작 주장에 대해 "근거 없는 음모론과 흑색선전으로 선거판을 혼탁하게 만들고 있다"며 "허위사실 공표와 명예훼손과 관련해 고발 조치도 이뤄졌다"고 밝혔다.이에 대해 정영덕 후보 측은 자신을 향한 비판이 정치적 흠집내기라고 맞서며 강하게 반발하고 난상토론를 강하게 요구 한바 있다.지역 정치권에서는 선거 막판으로 갈수록 양측의 감정 대립이 격화되면서 정책 경쟁보다 네거티브 공방이 부각되고 있다는 우려도 나오고 있다.한 지역 정치권 관계자는 "무안 발전 방향과 지역 현안을 둘러싼 정책 검증보다 감정적 대립이 부각되는 점은 아쉽다"며 "남은 선거 기간만큼은 정책과 비전을 중심으로 한 경쟁이 필요하다"고 말했다.