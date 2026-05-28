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김관영 후보, 정읍 발전 위한 7대 공약 발표…“첨단과학·관광도시 육성”

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정읍 신동준 기자

승인 : 2026. 05. 28. 17:19

동진강 회복·체류형 관광벨트 조성 추진
정읍 바이오·우주산업 육성 청사진 제시
김관영
무소속 김관영 전북도지사 후보가 28일 정읍시청 브리핑룸에서 기자간담회를 갖고 공약 발표를 하고 있다. /신동준 기자
무소속 김관영 전북도지사 후보가 28일 정읍시청 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 정읍 발전을 위한 7대 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 "'멈추지 않는 전북, 멈추지 않는 정읍'을 만들겠다"며 "정읍을 대한민국 첨단과학산업의 중심지로 성장시키겠다"고 밝혔다.

김 후보가 제시한 7대 공약은 "△정읍 첨단의료복합 산업 단지 조성 △동진강 회복 프로젝트 지원 △내장저수지 주변 개발 등 사계절 체류형 관광벨트 조성 지원 △정읍경찰서·정읍우체국 이전부지 개발 등 도심 재생 활성화 지원 △차세대 동물의약품 규제자유특구 지정·운영 △국가바이오 자원 산업화 허브 구축 △우주 방사선 신소재·부품 테스트베드 구축 등을 추진하겠다"고 밝혔다.

가장 먼저 소개한 '정읍의료복합 산업단지 조성' 공약은 정읍의 강점인 방사선융합기술(RFT)과 첨단의료 산업을 결합한 바이오 거점 구축이라는 점에서 시민들의 기대가 높은 사업이다.

특히 "국가 차원의 바이오 거점 구축인 만큼 지역 균형 발전은 물론 차세대 첨담 과학기술 산업의 경쟁력을 정읍이 선제적으로 확보할 수 있다"고 했다.

김 후보는 "정읍에서 김제, 부안을 관통하는 동진강이 산업화와 하천정비 등으로 크게 훼손돼 '동진강 회복 프로젝트'를 통해 생태회복과 관광 브랜드를 창출하겠다"면서 "'내장저수지 주변 개발 등 사계절 체류형 관광벨트'도 만들어 보고가는 관광을 넘어 머무르고 소비하는 관광으로 정착시겠다"고 약속했다.

그는 이외에도 △차세대 동물의약품 규제자유특구 지정 △공공기관 유휴부지를 광장으로 재구축하는 도심 재생 활성화 △국가바이오 지원 산업화 허브 구축 △우주 방사선 신소재·부품 테스트베드 구축 공약도 함께 소개했다.

김 후보는 "정읍은 전국에서 아름다운 단풍을 자랑하면서도 우주 산업을 선도하고 있는 첨단도시"라며 "정읍이 대한민국 첨단과학의 미래를 향해 나갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.


신동준 기자

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