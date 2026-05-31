김성제 “현실성 있는 정책과 행정 경험으로 승부해야”

각 동별 특성 살린 도시개발과 인프라 확충 계획 발표

현실성 있는 정책과 행정 경험 통한 추진력 중요성 강조

상대 후보 인맥 중심 공약에 타당성 및 투명성 문제 제기

김성제 의왕시장후보2 0 김성제 의왕시장 후보가 지난 27일 토론회에 앞서 승리를 자신하며 화이팅을 위치고 있다. /캠프제공

김성제 국민의힘 의왕시장 후보는 최근 열린 의왕시장 후보자 토론회는 의왕의 미래를 누가 책임질 수 있는지 시민들이 직접 판단하는 중요한 자리였다고 평가했다. 김 후보는 의왕의 발전을 위해서는 검증된 실력과 행정 경험, 현실성 있는 정책, 끝까지 책임지는 추진력이 필요하다고 밝혔다.31일 캠프에 따르면 지난 27일 열린 토론회에서 김 후보는 핵심 공약 1호로 '위례과천선 의왕 연장'을 제시했다. 그는 이 사업이 특정 지역만을 위한 것이 아니라 의왕시 전체의 공간 구조를 바꾸고, 부곡동, 고천동, 오전동, 내손동, 청계동을 하나의 생활권으로 연결하는 핵심 광역철도망이라고 설명했다.특히 김 후보는 위례과천선 의왕 연장이 의왕 전역의 균형발전을 이루는 중요한 기반이 될 것이라고 강조하며, 내손동과 백운호수권, 오전·고천권, 의왕역·부곡권을 유기적으로 연결해 시민 모두가 편리하게 이동할 수 있는 도시 구조를 만들겠다고 밝혔다.또한 김 후보는 신분당선 의왕 연장, GTX-C 의왕역 정차, 인덕원~동탄선, 월곶~판교선 등 광역철도망을 체계적으로 연계해 의왕을 수도권 남부의 핵심 교통 요충지로 만들겠다는 계획도 밝혔다. 그는 철도 사업이 단기간에 이뤄지는 것이 아니라 중앙정부와 경기도, 관계기관 협의, 사업 타당성 확보, 예산 반영 등 긴 시간이 필요하다고 언급했다. 이에 따라 실제 행정 경험과 지속적인 추진력이 중요하다고 덧붙였다.공약 2호로는 의왕시 각 동의 고른 발전을 내세웠다. 김 후보는 부곡동, 고천동, 오전동, 내손동, 청계동이 각자의 특성과 강점을 살려 함께 발전해야 한다고 밝혔다. 부곡동에 대해서는 월암역(가칭) 신설 추진, 의왕ICD 1·2기지 통합개발, 의왕역 철도 상부 입체화 구상 등을 제시하며, 월암역 신설로 월암지구와 부곡권의 교통 편의를 높이고, 의왕ICD 문제는 물류 기능 효율화와 도시 단절 해소, 미래형 복합개발을 함께 고려해야 한다고 설명했다. 철도 상부 입체화 역시 현실적 재원 마련과 단계적 추진 전략이 필요하다고 밝혔다.고천동에 대해서는 시청, 시의회, 경찰서, 소방서 등 주요 행정 기능이 집적된 행정 중심지로, 앞으로 문화·체육·복지·생활 편의 기능을 결합한 고천 행정문화타운으로 발전시켜야 한다고 강조했다. 김 후보는 공공수영장을 포함한 복합커뮤니티센터, 문화예술회관, 의왕문화원 이전·건립 등과 연계해 고천동을 복합 생활문화 중심지로 만들겠다고 밝혔다.오전동은 인덕원~동탄선 오전역을 중심으로 역세권 개발과 오전·왕곡 공공주택지구의 성공적 추진, 노후 공업지역의 첨단·복합 전환 등을 통해 자족형 도시로 발전시켜야 한다고 말했다. 김 후보는 오전동의 변화가 의왕 중심부의 도시 기능을 새롭게 재편하는 중요한 사업이라고 설명했다.내손동에 대해서는 재개발·재건축의 신속한 추진과 교육 미래도시 거점 육성을 강조했다. 내손 다·라·마구역 등 재개발·재건축을 신속하게 지원하고, 미래교육센터와 중·고 통합형 미래학교 등 교육 인프라를 통해 의왕 교육의 중심축으로 육성하겠다고 밝혔다.청계동은 백운호수와 종합병원, 교통망 개선을 중심으로 의왕의 대표 랜드마크 지역으로 발전시키겠다는 구상을 제시했다. 김 후보는 백운호수 일대의 관광·문화·휴식 기능 강화, 종합병원의 성공적 개원, 교통 문제 해결, 포일산업단지 추진, 월판선 청계마을 방향 추가 출입구 설치 등을 반드시 이루겠다고 밝혔다.토론회에서 김 후보는 상대 후보의 공약에 대해, 지방선거 공약은 권한, 재원, 사업 타당성, 행정 절차, 중앙정부 및 관계기관 협의가 모두 뒷받침되어야 한다고 지적했다. 그는 "대형 사업이나 국가기관·광역교통망 관련 사업을 시장의 의지만으로 할 수 있는 것처럼 말하는 것은 시민에게 잘못된 기대를 줄 수 있다"고 했다. 김 후보는 서울구치소 재배치, 대규모 전시시설 유치, 고속도로 신설, 대형 철도사업 등은 국가 권한과 막대한 재원이 필요한 사안이며, 사업 타당성이 확보되지 않으면 추진 자체가 어렵다고 말했다.또한 김 후보는 상대 후보가 중앙정부 인맥과 대통령과의 관계를 내세우는 선거운동 방식에 대해, 지방자치단체장은 인맥이나 중앙정치 후광이 아니라 시민의 삶을 실제로 바꿀 수 있는 능력으로 평가받아야 한다고 강조했다. 그는 민선 5기, 6기, 8기 동안 중앙정부와 경기도, 관계기관과 협의하며 의왕의 주요 사업들을 추진해 왔다고 설명했다. 이어 중앙정부와의 소통은 공약의 타당성과 행정 추진력이 전제될 때 가능한 일이라고 덧붙였다.공직 경력 표기와 관련해서도 김 후보는 투명한 설명이 필요하다고 지적했다. 그는 기능직 경력 4년을 포함해 34년 경력을 '행정전문가'라고 표현하는 것이 적절한지 시민에게 명확히 설명해야 한다고 밝혔다. 경력은 유권자가 후보를 판단하는 핵심 정보이므로 부풀리기 논란이 없도록 정확하고 투명하게 밝혀야 한다고 강조했다.학력 표기 문제에 대해서도 김 후보는 최종학력 표기가 명확하지 않거나 대학 졸업 여부와 관련한 의문이 있다면, 후보 본인이 시민 앞에 명확하게 설명해야 한다고 밝혔다.김 후보는 "이번 토론회는 누가 실제로 의왕의 사업을 완성할 수 있는지를 확인하는 자리였다"며 " 민선 5·6·8기 시장으로 일하며 백운밸리 개발, 장안지구 개발, 고천행복타운, 철도망 확충, 교육·문화·복지 인프라 확대 등 의왕의 변화를 이끌어왔다"고 했다.마지막으로 김 후보는 이번 선거가 의왕의 발전을 계속 완성할 것인지, 멈춤과 혼란으로 돌아갈 것인지를 결정하는 중요한 선거라고 언급했다. 그는 위례과천선 의왕 연장을 중심으로 의왕 전역을 연결하고, 각 동의 균형발전을 통해 의왕을 수도권 남부의 교통·교육·문화·의료 중심도시로 완성하겠다고 강조했다.