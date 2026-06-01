유홈즈, 유학네트·비타 스튜던트와 협력 확대

글로벌 유학생 주거 지원 강화

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글로벌 학생 기숙사 플랫폼 유홈즈닷컴코리아(유홈즈)는 최근 국내 유학 전문기업 유학네트와 해외 유학생 주거 지원 강화를 위한 업무 협력을 추진했다고 1일 밝혔다.

양사는 학생 비자 준비 과정과 함께 해외 숙소 상담 및 예약 지원 서비스를 연계하는 방안을 마련하고 있다. 이를 통해 유학 준비 과정에서 주거 관련 지원 범위를 확대한다는 계획이다.

해외 유학을 준비하는 학생과 학부모들은 교육 환경뿐 아니라 생활 환경과 안전성, 통학 편의성 등을 고려해 숙소를 선택하는 경우가 늘고 있다. 특히 영국, 미국, 호주, 캐나다 등 주요 유학 국가에서는 매년 입학 시즌을 앞둔 시기에 숙소 수요가 집중되면서 기숙사와 학생 아파트 공급이 빠르게 마감되는 현상이 나타나고 있다.

유학생들은 숙소를 직접 구하는 과정에서 현지 계약 절차와 지역 정보 부족, 가격 비교의 어려움 등을 겪는 경우가 적지 않다. 대학 기숙사의 경우 공급 부족이나 이용 기간 제한 등의 이유로 사설 기숙사나 학생 전용 아파트를 선택하는 사례도 증가하는 추세다.

유홈즈는 학생 기숙사와 아파트 정보를 제공하는 글로벌 주거 플랫폼으로 영국·미국·호주·캐나다 등 주요 유학 국가의 숙소 정보를 운영하고 있다. 회사에 따르면 현재 전 세계 500여 개 도시와 2000여 개 대학 인근 숙소 정보를 제공하고 있다.

또한 플랫폼에서는 숙소 사진과 동영상, 평면도, 가상현실(VR) 콘텐츠 등을 통해 이용자가 현장을 방문하지 않고도 주거 환경을 비교할 수 있도록 지원하고 있다.

유홈즈는 최근 영국 학생 기숙사 브랜드 비타 스튜던트와의 협력 10주년을 맞아 영국 및 유럽 지역 학생 주거 네트워크 확대에도 나서고 있다고 밝혔다. 이를 통해 주요 유학 도시의 숙소 확보와 현지 운영 협력 체계를 강화하고 있다는 설명이다.

이번 유학네트와의 협업을 계기로 학교 연계 기숙사와 홈스테이뿐 아니라 사설 기숙사, 레지던스, 아파트, 쉐어하우스 등 다양한 주거 형태에 대한 상담 및 정보 제공 범위도 확대될 예정이다.

유홈즈 관계자는 "해외 숙소는 유학생활의 만족도와 안전성에 영향을 미치는 중요한 요소"라며 "입학 시즌이 가까워질수록 주요 숙소가 빠르게 마감되는 만큼 충분한 정보 확인과 사전 준비가 필요하다"고 말했다.