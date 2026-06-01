한화에어로스페이스 대전공장서 폭발 사고…4명 사망·2명 부상

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대전 유성구 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생해 4명이 숨지고 2명이 부상을 입었다.1일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 10시 59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다는 119 신고가 접수됐다.이 사고로 현재까지 4명이 숨졌고, 2명이 전신화상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 1명은 중상을 입은 상태고, 1명은 경상이다. 또다른 1명은 현장에서 자력으로 대피했다.사고 직후 119에는 "폭발음이 들렸다", "연기가 많이 난다"는 신고가 같은 시간대 30여 건 접수됐다. 공장 인근 주민들도 폭발음과 진동을 느낀 것으로 전해졌다. 이 폭발로 공장 내 건물 1개 동에 불이 난 것으로 알려졌다.소방당국은 오전 11시 17분께 대응 1단계를 발령, 장비 44대와 소방대원 100여 명을 투입해 진화 작업을 벌여 11시 49분께 초진에 성공했다.경찰과 소방당국은 공장 1층에서 원인을 알 수 없는 폭발이 발생한 것으로 보고 있다. 일각에서는 추진체 폭발 가능성도 제기되고 있으나 정확한 원인은 아직 확인되지 않았다.사고가 난 대전사업장은 한화에어로스페이스의 전술무기와 대형 추진체 생산, 연구개발 기능을 맡는 곳이다. 인근에는 한화에어로스페이스 연구개발(R&D) 캠퍼스도 자리하고 있다.경찰과 소방당국은 화재 진압과 수색을 마치는 대로 정확한 인명피해 규모와 폭발 원인, 안전수칙 준수 여부 등을 조사할 방침이다.