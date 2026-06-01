현대건설·현대ENG, R&D조직 일원화…“에너지전환·스마트건설 대응”

1 0 HMG건설기술연구원 마북 연구단지 전경

현대건설과 현대엔지니어링이 1일부로 현대건설의 기술연구원과 현대엔지니어링의 미래기술추진단을 통합한 'HMG건설기술연구원'을 출범한다. HMG건설기술연구원이 연구개발(R&D)를 통해 특허 등을 확보하면 양사가 공동소유하는 구조다.이번 통합은 에너지 전환과 스마트건설 확산에 선제적으로 대응하기 위한 것으로, 현대건설과 현대엔지니어링은 각 사가 보유한 연구 인력, 기술 자산 등을 하나로 결집해 미래 기술 경쟁력을 끌어올린다는 방침이다.양사 최고경영자(CEO) 직속 조직인 HMG건설기술연구원에는 200명 이상이 배속된다. 양사의 연구 기술과 핵심 사업, R&D 전략 등을 고려해 운영된다. 연구원 산하에 각 실이 있고, 각 실 산하에 팀이 있다.초대 원장은 서울대학교 연구부총장 출신으로 지난해 현대건설 기술연구원 원장으로 부임한 김재영 원장이 역임한다. R&D에 대한 전권은 원장이 갖되, 중요한 사안에 대해선 분야에 따라 현대건설 CEO 또는 현대엔지니어링 CEO에게 한 번씩 보고한다.HMG건설기술연구원은 에너지·미래 주거·스마트건설·인프라 등 4대 연구 분야를 주축으로 재편됐다. 여기엔 △소형모듈원전(SMR)·수소·지속가능항공유(SAF) 등 차세대 에너지 △주거 신상품과 신공법, 주거 데이터 활용 등 미래 주거 △인공지능(AI)·로보틱스를 활용해 안전과 품질 향상, 인적 오류를 예방하는 스마트건설 △지하 공간·모빌리티 등 미래 인프라 분야로 분류했다.특히 SMR·수소·SAF·해상풍력·바이오가스 등 차세대 에너지 분야 원천 기술 확보 및 실증 확대를 통해 에너지 밸류체인 전반에 걸친 입지를 공고히 하고, 지속가능한 미래 인프라 구축에 성과를 만들어간다는 방침이다.양사는 현대차그룹의 수소 생태계 확대에 힘을 보탤 계획이다. 현재 제주도에서 '5㎿급 플랜트형 고분자전해질막(PEM) 수전해 시스템' 개발과 대규모 실증사업에 공동 참여하고 있다. PEM은 고분자 전해질막을 통한 수소 생산방식을 뜻한다. 출력 조정이 자유로워 적기에 수소를 생산할 수 있고 재생에너지 변동성에 대한 대응이 뛰어나다.현대건설은 지난해 전북 부안에 수전해 기반 수소 생산기지를 준공했으며, 현대엔지니어링도 충남 보령에 같은 규모의 수전해 기반 수소 생산기지 착공한 경험이 있다. 양사의 기술과 실증 경험을 결합하면 그룹의 수소 밸류체인 구축에 더욱 속도가 날 것으로 관측하고 있다.층간소음 저감 등 양사가 보유하고 있는 기술의 활용도를 높이고, 로보틱스를 비롯한 건설 자동화 연구에 공동으로 투자하는 등 R&D 투자 및 연구 자산 활용 효율성도 높일 예정이다.HMG건설기술연구원 관계자는 "이번 통합은 현대차그룹 건설 부문의 R&D 역량을 결집하고 시너지를 창출하는 것이 최우선 목표"라며 "상호 강점을 확대하고 그룹 미래 경쟁력 강화에 필요한 전략 인프라 지원에 힘을 쏟겠다"고 말했다.