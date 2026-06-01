두산에너빌리티, 사우디서 또 대형 수주…8400억 발전공사 따내

자푸라 열병합발전소 2단계 수주

설계·기자재·설치(EPC) 전과정

"중동 대규모 프로젝트 공략 강화"

사진. 사우디 자푸라 2단계 0 두산에너빌리티가 건설공사 계약을 체결한 사우디 자푸라 열병합발전소 2단계 위치./두산에너빌리티

두산에너빌리티가 사우디아라비아에서 8400억원 규모의 열병합발전소 건설공사를 따내며 중동 발전 시장 공략에 속도를 내고 있다.1일 두산에너빌리티는 한국전력공사·사우디 아람코 컨소시엄과 '사우디 자푸라 열병합발전소 2단계' 건설공사 계약을 체결했다고 밝혔다. 한국전력공사는 사업 개발과 운영을 담당한다. 두산에너빌리티는 설계부터 기자재 공급, 설치, 시공, 시운전까지 전 과정을 맡는 EPC 방식으로 사업을 수행한다.자푸라 열병합발전소 2단계는 사우디 수도 리야드에서 동쪽으로 약 400km 떨어진 자푸라 가스전 인근에 들어선다. 2029년 준공이 목표다. 완공되면 330MW 규모의 전력과 시간당 465톤의 증기를 생산해 인근 가스전에 공급하게 된다. 주요 설비인 스팀터빈은 두산에너빌리티 자회사 두산스코다파워가 제작·공급한다.두산에너빌리티 관계자는 "지난 2022년 1단계 프로젝트에 이어 이번 2단계 사업까지 수주해 뜻깊게 생각한다"며 "사우디를 비롯한 중동 지역에서 대규모 발전 프로젝트 발주가 계속될 것으로 예상되는 만큼 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 시장 공략을 더욱 강화하겠다"고 말했다.두산에너빌리티는 최근 중동에서 대형 발전 프로젝트를 잇달아 수주하며 현지 입지를 넓히고 있다. 지난해 카타르 수전력청과 약 2900억원 규모의 피킹 유닛 가스발전소 건설공사를 계약한 데 이어, 사우디에서 약 2조2000억원 규모의 루마1·나이리야1 가스복합발전소와 약 8900억원 규모의 PP12 가스복합발전소 공사를 따낸 바 있다.