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안규백, 한화에어로 폭발사고 위로…“사고조사, 기술적 지원 아끼지 않겠다”

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이한솔 기자

승인 : 2026. 06. 01. 16:55

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“비극 반복 않도록 방산업체 구성원 안전대책 수립 적극 협조하겠다”
인터뷰하는 안규백 국방부 장관<YONHAP NO-5375>
안규백 국방부 장관이 지난달 31일(현지시간) 제23차 아시아 안보회의(샹그릴라 대화)가 열리고 있는 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 취재진과 만나 인터뷰를 하고 있다. /연합
안규백 국방부 장관이 1일 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발 사고와 관련해 위로의 말을 전했다. 안 장관은 사고 원인 조사에 기술적 지원을 아끼지 않겠다고 했다.

안 장관은 이날 SNS를 통해 "샹그릴라(아시아 안보회의) 대화를 마치고 귀국하는 길에 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고를 보고 받았다"며 "불의의 사고로 유명을 달리하신 분들의 명복을 빈다"고 밝혔다.

그러면서 "유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "부상을 입으신 분들의 빠른 쾌유를 기원한다"고 전했다.

안 장관은 "국방부는 방사청과 함께 사고 원인 조사에 필요한 기술적 지원을 아끼지 않겠다"며 "다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 방산업체 구성원의 안전대책 수립에도 적극 협조하겠다"고 밝혔다.
이한솔 기자

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